SpVgg Unterhaching: Saisonstart am 14. Juli - Erster Gegner ist der TSV Buchbach

Startet Mitte Juli in die Saison: Sandro Wagner. © Robert Brouczek

Die Fußball-Regionalliga Bayern startet am Donnerstag, 14. Juli, mit der Partie TSV Buchbach gegen SpVgg Unterhaching in die neue Saison. Anpfiff in der Buchbacher SMR-Arena ist um 19 Uhr.

Unterhaching – „Das Oberbayern-Duell zwischen dem ‚Dorfklub‘ aus Buchbach und dem ehemaligen Bundesligisten Unterhaching ist ein würdiger Auftakt in die neue Spielzeit und ich bin sicher, dass wir ein hochinteressantes Eröffnungsspiel erleben werden“, erklärt Verbands-Spielleiter Josef Janker: „Flutlicht, Spanferkel, Derby-Atmosphäre – Fußballherz, was willst du mehr?“

Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier erklärt: „Wir freuen uns riesig, dass wir das Eröffnungsspiel gegen die SpVgg Unterhaching austragen dürfen. Es wird ein weiteres Highlight in unserer Vereinsgeschichte werden und wir haben zudem die Möglichkeit, unsere neue Sportheim-Hütte in einem tollen Rahmen zu präsentieren, was uns mehr als stolz macht.“

Die Regionalliga Bayern geht mit 20 Vereinen an den Start – dafür haben sich die Klubs im Mai mit großer Mehrheit ausgesprochen. Diese Entscheidung hat zur Folge, dass am Ende der kommenden Saison vier statt bisher drei Mannschaften direkt absteigen. Der (vorläufige) Spielplan für die Spielzeit 2022/23 wird nach der Tagung der bayerischen Regionalligisten Ende Juni veröffentlicht.

Neu in der Regionalliga Bayern dabei sind die beiden Bayernliga-Meister DJK Vilzing (Nord) und SpVgg Hankofen-Hailing (Süd). Die SpVgg Ansbach, Vizemeister der Bayernliga Nord, hat über die Relegation das Ticket für die bayerischen Spitzenliga gelöst. Aus der 3. Liga stoßen die Würzburger Kickers und Türkgücü München zum Teilnehmerfeld. Die SpVgg Bayreuth geht als amtierender Meister in der Saison 2022/23 in der 3. Liga an den Start.„Die Regionalliga Bayern ist auch in der kommenden Spielzeit sportlich äußerst reizvoll. Namhafte Traditionsvereine wie der FC Würzburger Kickers, der 1. FC Schweinfurt 05 oder die SpVgg Unterhaching gepaart mit den Zweitvertretungen der bayerischen Profiklubs und ambitionierten Amateur-Spitzenvereinen – dieser Mix macht unsere bayerische Spitzenliga in der Saison 2022/23 einmal mehr sehr attraktiv“, sagt Jürgen Faltenbacher, der im BFV-Präsidium für den Spielbetrieb in Bayern verantwortlich ist. (mm)