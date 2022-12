Rekordkulisse: Bayern-Frauen entzaubern Barcelona

Lea Schüller feiert ihr Tor zum 3:0 für Bayern München im Spiel gegen den FC Barcelona. © Peter Kneffel/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben vor einer Münchner Rekordkulisse von 24.000 Fans den FC Barcelona in der Champions League eindrucksvoll entzaubert.

München – Die deutschen Vizemeisterinnen bezwangen das spanische Top-Team in der Allianz Arena mit 3:1 (2:0) und stehen nun dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale. Nach vier Spieltagen in der Königsklasse sind die Deutschen punktgleich mit den Katalaninnen, die die Gruppe D dank des besseren Torverhältnisses weiter anführen. Das Hinspiel hatte Barcelona 3:0 gewonnen.

Klara Bühl (4. Minute) brachte den Bundesligisten an ihrem 22. Geburtstag in Führung, Lina Magull (10.) legte nach. Die Münchnerinnen überrollten die Gäste in einer temporeichen Anfangsphase komplett. Erst ab der 20. Minute, als die La-Ola durch die Reihen schwappte, spielte sich Barcelona allmählich in der Bayern-Hälfte fest. Die Lücken in der Abwehr wurden immer größer, doch FCB-Keeperin Maria Luisa Grohs parierte stark.

Als die Deutschen kaum noch eine Verschnaufpause bekamen, sorgte Lea Schüller (60.) mit einem wuchtigen Kopfball für die Entscheidung. Mehr als einen spanischen Ehrentreffer durch Geyse (65.) ließ das Team von der Isar nicht mehr zu. Die Deutschen verteidigten leidenschaftlich.

Für die Mannschaft von Alexander Straus geht es am Donnerstag bei Schlusslicht FC Rosengard weiter. Zum Abschluss der Gruppenphase empfangen die Münchnerinnen am 21. Dezember dann Benfica Lissabon. Die Portugiesinnen liegen aktuell drei Punkte hinter den Bayern auf Platz drei. dpa