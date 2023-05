Rekordsieger Sevilla im Halbfinale 1:1 bei Juve

Europa League

Unentschieden in Turin: Juves Filip Kostic (l) und Lucas Ocampos im Duell um den Ball.

Der FC Sevilla hat in der Europa League in letzter Sekunde einen Auswärtssieg verpasst und damit eine sehr gute Ausgangsposition für den erneuten Einzug ins Finale vergeben.

Berlin - Im Halbfinal-Hinspiel kassierte der Rekordsieger des Wettbewerbs am Donnerstagabend bei Juventus Turin in der achten Minute der Nachspielzeit einen Treffer von Federico Gatti und musste sich mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Dank des Treffers von Youssef En-Nasri in der 26. Minute hatte Sevilla lange wie der Sieger ausgesehen.

Der Tabellenelfte der spanischen Fußball-Meisterschaft hat die Europa League bereits sechsmal gewonnen. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag braucht Sevilla nun einen Erfolg, um ins Endspiel am 31. Mai in Budapest gegen Bayer Leverkusen oder AS Rom einzuziehen. Rom hat das Hinspiel 1:0 gewonnen.

Conference League: Basel und West Ham auf Final-Kurs

In den Halbfinal-Hinspielen der Conference League hat sich der FC Basel durch Treffer von Andy Diouf (71.) und Zeki Amdouni (90.+2) ein 2:1 (0:1) beim AC Florenz gesichert. Die Italiener waren durch den ehemaligen Basler Arthur Cabral (25.) in Führung gegangen. In London drehte West Ham United dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit einen 0:1-Halbzeitrückstand noch zu einem 2:1-Erfolg gegen AZ Alkmaar. Tijjani Reijnders (41.) hatte die Niederländer in Front gebracht. Said Benrahma (67.) per Foulelfmeter und Michail Antonio (76.) sorgten für den Erfolg des Premier-League-Clubs. Die Sieger der Rückspiele am kommenden Donnerstag treffen am 7. Juni im Finale in Prag aufeinander. dpa