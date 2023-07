FC Bayern geht leer aus: Rekord-Wechsel von Rice endgültig offiziell

Von: Marcel Schwenk

Declan Rice verlässt West Ham United und wird zum teuersten englischen Spieler der Geschichte. Der FC Bayern geht leer aus. Die Transfer-News im Ticker.

Update vom 15. Juli, 15.25 Uhr: Der FC Bayern hat das Nachsehen: Der lange vom deutschen Rekordmeister umworbene englische Nationalspieler Declan Rice setzt seine Karriere beim FC Arsenal fort. Dies bestätigten die Gunners am Samstag. Rice kommt von West Ham United und erhält bei Arsenal einen „langfristigen“ Vertrag. Mit einer Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 116 Millionen Euro (100 Millionen Pfund) plus mögliche Bonuszahlungen wird er zum teuersten englischen Spieler der Geschichte.

Bei Arsenal wird Rice Teamkollege des deutschen Nationalspielers Kai Havertz, der vom FC Chelsea zu den Gunners gewechselt war. Am Samstagmorgen hatte zunächst West Ham Rice mit emotionalen Worten verabschiedet, bei dem Londoner Klub stand der 24-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag.

Der FC Bayern hatte Rice ebenfalls als Wunschspieler für die Mittelfeldzentrale auserkoren. Im Wettbieten sei der Rekordmeister aber ausgestiegen, berichteten mehrere Medien im Juni.

Declan Rice hat einen neuen Verein gefunden. © imago/Rickett

Halstenberg in die 2. Bundesliga? Arsenal holt Timber

Update vom 14. Juli, 21.46 Uhr: DFB-Verteidiger Marcel Halstenberg steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die zweite Bundesliga zu Hannover 96. Das berichtet die Bild. Demnach warte der Klub des 31-Jährigen lediglich, bis die Verpflichtung von Paris Saint-Germains Abwehr-Juwel El Chadaille Bitshiabu in trockenen Tüchern ist.

Für Halstenberg bedeutet der bevorstehende Transfer eine emotionale Rückkehr zu seinem einstigen Jugendverein. Dort hatte der neunmalige Nationalspieler bereits von seinem achten bis zu seinem 20. Lebensjahr gespielt. Für das Engagement bei 96 verzichtet er auch auf die erneute Champions-League-Teilnahme mit RB.

Update vom 14. Juli, 20.25 Uhr: Der englische Vizemeister Arsenal hat nach der Verpflichtung von Nationalspieler Kai Havertz den nächsten millionenschweren Transfer getätigt. Von Ajax Amsterdam kommt Innenverteidiger Jurrien Timber nach London.

Nach Angaben des niederländischen Rekordmeisters beläuft sich die Ablöse für den 22-Jährigen auf 40 Millionen Euro. Diese kann sich durch Bonuszahlungen um weitere fünf Millionen Euro erhöhen.

Leipzig mit neuem Rekordtransfer: Openda unterschreibt bis 2028

Update vom 14. Juli, 16.44 Uhr: Nach langem Hin und Her und harten Verhandlungen mit dem RC Lens hat RB Leipzig den Nachfolger von Christopher Nkunku vorgestellt. Lois Openda kommt für 40 Millionen Euro Ablöse aus der ersten französischen Liga.

Der belgische Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2028 bei den Sachsen. Damit ist Openda nach Christoph Baumgartner, Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald und Fabio Carvalho der nächste Zugang für die Offensive. Zugleich wird er auch zum Rekordeinkauf der Leipziger.

Verwirrung um Kyle Walker: Wunschspieler sagt den Bayern wohl ab – oder nicht?

Update vom 14. Juli, 14.32 Uhr: Erst gab es Verwirrung um FC-Bayern-Wunschspieler Kyle Walker, nun berichten Bild und Sky übereinstimmend, dass sich Verein und Spieler einig sind. Demnach soll er in München einen Vertrag bis 2025 erhalten, die Verhandlungen mit Manchester City sind wohl in vollem Gange.

Lois Openda (l.) ist der neue Rekordtransfer RB Leipzigs, während Kyle Walker (r.) womöglich zum FC Bayern wechselt. © Imago / Sportsphoto / Belga

Update vom 14. Juli, 13.24 Uhr: Der FC Bayern kassiert nach Declan Rice wohl die nächste Absage eines Wunschspielers. Wie im Bild-Podcast Bayern-Insider besprochen wird, tendiert Kyle Walker zu einem Verbleib bei Manchester City. Der englische Meister lockt den 33-Jährigen mit der Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags.

Der Bezahlsender Sky hält jedoch dagegen und berichtet von einer vollständigen mündlichen Einigung zwischen den Bayern und Walker. Nur noch die beiden Klubs müssten sich bezüglich der Ablöse einig werden. Walker soll einen Vertrag bis 2025 plus Option auf eine weitere Saison erhalten.

Die Bayern-Bosse sind bereits über Walkers Entscheidung informiert worden, seinen Vertrag in Manchester wird er dagegen nicht verlängern, schreibt Sky. Die Ablöse könnte bei 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen.

Thomas Tuchel und der FC Bayern kassieren wohl bald die nächste Transfer-Absage. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Update vom 13. Juli, 22.01 Uhr: Nach der Leihe ist vor der Leihe: RB Leipzigs Angelino, der in der vergangenen Saison befristet für die TSG Hoffenheim auflief, wechselt für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro auf Leihbasis zu Galatasaray Istanbul.

Während Christian Pulisic (l.) von Chelsea zum AC Mailand wechselt, zieht es den bisherigen Leipziger Angelino (r.) in die Türkei. © Imago / Agencia-MexSport / Karina Hessland

Der Süper-Lig-Klub besitzt wohl eine Kaufoption für den Spanier. Diese könne sich unter Umständen in eine Kaufpflicht umwandeln. Galatasaray zufolge liegt diese im kommenden Sommer bei sechs Millionen Euro.

Deal fix: AC Mailand verpflichtet Ex-BVB-Star Christian Pulisic von Chelsea

Update vom 13. Juli, 20.07 Uhr: Christian Pulisic verlässt den FC Chelsea und schließt sich dem AC Mailand an. Der einstige Dortmunder spielte seit 2019 für die „Blues“ und wechselt nun für rund 22 Millionen Euro Ablöse nach Italien.

Der Transfer des US-Amerikaners, der 2021 die Champions League mit den Londonern gewann, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin begeistert. Ich freue mich darauf, bei diesem historischen Verein zu starten“, sagte Pulisic bereits bei seiner Ankunft in der Modestadt gegenüber einigen Journalisten.

Der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic ist fortan ein „Rossonero“. © Imago / Agencia-MexSport

Erstmeldung vom 13. Juli, 11.33 Uhr: Leipzig/München – DFB-Pokalsieger RB Leipzig steht angeblich vor der Verpflichtung zweier Neuzugänge. Aus Frankreich soll laut kicker Lois Openda zu den Sachsen wechseln, der Transfer steht demnach unmittelbar vor dem Abschluss. Noch in dieser Woche soll der 23-Jährige seinen Medizincheck absolvieren und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Lois Openda Geboren: 16. Februar 2000 (Alter 23 Jahre) in Lüttich Vereine im Profibereich: FC Brügge, Vitesse Arnheim (Leihe), RC Lens Vertrag bei Lens bis: Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de) 35 Millionen Euro

RB Leipzig holt angeblich Openda und Bitshiabu

Für den schnellen Mittelstürmer, der für RC Lens in der vergangenen Spielzeit in 42 Pflichtspielen 21 Tore erzielte, wird wohl eine Ablösesumme in Höhe von 38 Millionen Euro fällig. Diese soll durch Bonuszahlungen aber noch steigen können. Damit wäre der designierte Nachfolger des abgewanderten Christopher Nkunku (FC Chelsea) der Rekordeinkauf der Messestädter.

Darüber hinaus bedient sich RB nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano und L’Equipe auch bei Paris Saint-Germain. Vom französischen Spitzenklub soll Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu kommen, für den 18-Jährigen wird angeblich eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro fällig.

Lois Openda (li.) wechselt wohl zu RB Leipzig. Bayern-Torwart Alexander Nübel (re.) erscheint zum Medizincheck in München. © Imago Images / PanoramiC; Imago Images / PanoramiC

Bleibt er doch? Bayern-Keeper Alexander Nübel zum Medizincheck in München

Nachdem in den vergangenen Tagen über einen Abgang von Alexander Nübel spekuliert wurde, ist der Torhüter des FC Bayern München nun zum Medizincheck in der bayerischen Landeshauptstadt erschienen. Am Donnerstagmorgen (13. Juli) wurde der 25-Jährige als erster Bayern-Akteur am „Krankenhaus Barmherzige Brüder“ in der bayerischen Landeshauptstadt gesichtet.

Nübel, dessen Vertrag noch bis 2025 gültig ist, sieht sich beim FCB einer komplizierten Situation ausgesetzt. Stammkeeper Manuel Neuer befindet sich im Aufbautraining nach seiner schweren Beinverletzung und will nach seiner Genesung naturgemäß die Nummer eins sein. Zudem stehen auch noch Yann Sommer, der ein Kandidat bei Inter Mailand sein soll, und Sven Ulreich im Aufgebot. Die Bild berichtete zuletzt vom Interesse des VfB Stuttgart an Nübel. (masc)