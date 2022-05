Relegation 2022: Teams, Termine, Regeln ‒ alle Infos im Überblick

Von: Tim Althoff

Teilen

Hertha BSC kann sich nur noch über die Relegation in der Bundesliga halten. © David Inderlied/dpa

In den drei deutschen Top-Ligen wird es nach Saisonende nochmal so richtig ernst. Hier gibt es alle Infos zur Relegation 2022.

Berlin/Kaiserslautern ‒ Zuletzt war es der 1. FC Köln, der sich in der Bundesliga-Relegation nach Hin- und Rückspiel gegen Holstein Kiel rettete und im deutschen Oberhaus bleiben durfte. In diesem Jahr bekommt Hertha BSC die zweite Chance und hat in zwei Spielen gegen den Hamburger SV die Gelegenheit, die miserable Saison mit einem positiven Gefühl abzuschließen und den drohenden Abstieg abzuwenden.

In der 2. Bundesliga wird sich Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Nicht-Abstieg stemmen müssen. Neutrale Fans können sich also bei beiden Relegations-Begegnungen auf große Traditionsduelle mit einer Menge Fan-Wucht freuen. Im Rahmen des Spiels zwischen Hertha und dem HSV gab es bei den Berlinern bereits große Aufregung, weil es zu Schwierigkeiten beim Karten-Vorverkauf kam und die Hamburger Anhänger sich dadurch mit Tickets für das Spiel eindecken konnten. Es wird mit mindestens 15.000 Gäste-Fans gerechnet, in Berichten ist teilweise sogar von 25.000 HSV-Anhängern die Rede.

Relegation 2022: 1. FC Kaiserslautern schockt mit Trainer-Entlassung nach letztem Spieltag

Der 1. FC Kaiserslautern hat ebenfalls eine turbulente Woche hinter sich, diese ist aber eher sportlicher Natur. So hat der Klub nach dem letzten Spieltag der Saison Trainer Marco Antwerpen entlassen und Dirk Schuster als Ersatz verpflichtet. Antwerpen hatte die Mannschaft von einem Abstiegsplatz ins Rennen um den Aufstieg der 3. Liga geführt und zeigte sich nach seiner Entlassung gegenüber Sport1 „traurig und geschockt“. „Ich wollte mit diesem Klub aufsteigen, habe alles dafür gegeben und nun diese wahnsinnige Entscheidung“, so Antwerpen weiter.

Vor allem an Geschäftsführer Thomas Hengen wurde Kritik geübt. „Warum dieser Person das macht, weiß ich nicht“, attackierte ihn Antwerpen, der zuvor drei Spiele verlor und somit den direkten Aufstiegsplatz mit seiner Mannschaft verspielte. Jetzt übernimmt also Schuster, der einst mit dem SV Darmstadt den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga schaffte und sogar für ein Jahr die Klasse halten konnte. Jetzt gibt er sein kurioses Debüt im wichtigsten Lauterer Spiel der letzten Jahre.

Hertha gegen HSV, Dresden trifft auf Kaiserslautern: Die Termine der Relegation 2022

Begegnung Datum, Uhrzeit Stadion Hertha BSC - Hamburger SV 19. Mai 2022, 20.30 Uhr Olympiastadion Berlion 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 20. Mai 2022, 20.30 Uhr Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern Hamburger SV - Hertha BSC 23. Mai 2022, 20.30 Uhr Volksparkstadion Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 24. Mai 2022, 20.30 Uhr Rudolf-Harbig-Stadion

Relegation 2022: Regeln und Modus

Grundsätzlich wird die Relegation in zwei Spielen ausgetragen. Beide Mannschaften dürfen eine Partie vor heimischem Publikum bestreiten. In diesem Jahr wird sich die Relegation dennoch erstmals seit der Wiedereinführung 2009 drastisch ändern. So wurde die Regel-Änderung der UEFA übernommen, die die Auswärtstorregel in Wettbewerben wie beispielsweise der Champions League und Europa League abgeschafft hat. In den Jahren 2020 und 2019 trat diese in Kraft, als sich Werder Bremen dank der Regel mit 2:2 rettete und Union Berlin mit 2:2 nach zwei Spielen gegen den VfB Stuttgart den Aufstieg feiern durfte.

Ab sofort zählt bei Gleichstand nach beiden Spielen also ausschließlich die Tor-Differenz, ganz gleich, welche Mannschaft wie viele Tore auswärts oder daheim geschossen hat. Sollte es im Rückspiel im Gesamtstand immer noch Unentschieden stehen, geht es in die Verlängerung und anschließend gegebenenfalls ins Elfmeterschießen.

Relegation 2022: Wo laufen die Spiele im TV und Stream?

Alle vier Relegations-Partien zwischen den drei deutschen Top-Ligen werden im Free-TV auf SAT.1 übertragen. Parallel zur Fernseh-Sendung werden Live-Streams auf ran.de, Joyn und sat1.de angeboten. Wer Sky-Kunde ist, kann die Partien außerdem bei dem Pay-TV-Sender unter Sky Sport Bundesliga HD1 schauen. Sky-Nutzer können zudem ohne weitere Kosten Sky Go nutzen und die Relegation somit auf Mobilgeräten im Stream schauen. Wer kein Sky-Kunde ist, das Angebot aber trotzdem nutzen möchte, kann die Relegation über Sky Ticket buchen und somit streamen. Sky Ticket ist auch auf Smart-TVs abrufbar.

Alle TV-Infos zum Duell zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV gibt es hier.

Relegation zwischen Bundesliga und 2. Liga: Alle Begegnungen seit 2009 im Überblick

Saison Erstligist (16. Platz) Zweitligist (3. Platz) Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 2008/2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:5 2009/2010 1. FC Nürnberg FC Augsburg 3:0 2010/2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:1 2011/2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 3:4 2012/2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 5:2 2013/2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 1:1 (HSV gewinnt durch Auswärtstorregel) 2014/2015 Hamburger SV Karlsruher SC 3:2 2015/2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 2:1 2016/2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 2:0 2017/2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 4:1 2018/2019 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 2:2 (Union Berlin gewinnt durch Auswärtstorregel) 2019/2020 Werder Bremen 1. FC Heidenheim 2:2 (Werder Bremen gewinnt durch Auswärtstorregel) 2020/2021 1. FC Köln Holstein Kiel 5:2 2021/2022 Hertha BSC Hamburger SV

Relegation zwischen 2. Liga und 3. Liga

Saison Drittligist (3. Platz) Zweitligist (16. Platz) Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 2008/2009 SC Paderborn 07 VfL Osnabrück 2:0 2009/2010 FC Ingolstadt 04 Hansa Rostock 3:0 2010/2011 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 4:2 2011/2012 SSV Jahn Regensburg Karlsruher SC 3:3 (Regensburg gewinnt durch Auswärtstorregel) 2012/2013 VfL Osnabrück Dynamo Dresden 1:2 2013/2014 SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 5:5 (Bielefeld gewinnt durch Auswärtstorregel) 2014/2015 Holstein Kiel TSV 1860 München 1:2 2015/2016 Würzburger Kickers MSV Duisburg 4:1 2016/2017 SSV Jahn Regensburg TSV 1860 München 3:1 2017/2018 Karlsruher SC FC Erzgebirge Aue 1:3 2018/2019 SV Wehen Wiesbaden FC ingolstadt 4:4 (Wiesbaden gewinnt durch Auswärtstorregel) 2019/2020 FC Ingolstadt 04 1. FC Nürnberg 3:3 (Nürnberg gewinnt durch Auswärtstorregel) 2020/2021 FC Ingolstadt 04 VfL Osnabrück 4:3 2021/2022 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden