Relegation: Dresden gegen Kaiserslautern im Live-Ticker – Bahn-Panne vor Anreise

Dynamo Dresden und Kaiserslautern kämpfen nach dem 0:0 im Hinspiel um Klassenerhalt und Aufstieg. Wir begleiten das Relegations-Rückspiel im Live-Ticker.

Update vom 24. Mai, 19.45 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind da. Dresdens Trainer Guerino Capretti nimmt nach dem 0:0 im Relegations-Hinspiel drei Wechsel vor, zwei davon gezwungenermaßen. Für Paul Will (Kopfverletzung) und Akoto (angeschlagen) hat es nicht für den Kader gereicht. Die beiden Mittelfeldspieler werden im Zentrum auf der Sechs von Yannick Stark und Julius Kade ersetzt. Zudem verdrängt Robin Becker auf der linken Außenbahn Guram Giorbelidze.

2. Bundesliga-Relegation: Dresden – Kaiserslautern -:- (-:-)

Aufstellung Dresden: Broll - Sollbauer, Knipping, Löwe - Diawusie, Kade, Stark, Becker - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer Aufstellung Kaiserslautern: Raab - Zimmer, Tomiak, Kraus, Zuck - Ciftci, Ritter - Hercher, Wunderlich, Hanslik - Boyd Tore: -

Update vom 24. Mai, 19.10 Uhr: Bei der Anreise von Fans aus Kaiserslautern nach Dresden kam es zu einer Bahn-Panne. Wie die Bild berichtet, stecken 650 FCK-Anhänger in einem Sonderzug fest und verspäten sich. „Der Zug hat aufgrund einer Gleissperrung bei Fulda 90 Minuten Verspätung“, sagt Bundespolizei-Sprecher Holger Uhlitzsch. „Nach jetzigem Stand kommt er aber noch rechtzeitig an.“

Ursprünglich sollte der Sonderzug, der gegen 10 Uhr in Kaiserslautern gestartet war, um 17.25 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof ankommen. Nun wird er gegen 18.45 Uhr erwartet. Die FCK-Fans sollen nach der Ankunft in Shuttle-Bussen direkt zum Stadion gefahren werden. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Bei dem Hochrisikospiel bekommt die sächsische Polizei Unterstützung aus Bayern und Sachsen-Anhalt. Insgesamt werden über 1000 Beamte im Einsatz sein.

Dynamo Dresden gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Relegation um 2. Bundesliga

Dresden – Der letzte Teilnehmer für die 2. Bundesliga in der kommenden Saison wird gesucht. Nachdem der Hamburger SV nach der gestrigen Niederlage gegen Hertha BSC ein weiteres Jahr im Unterhaus verbringen muss, würden Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern liebend gerne in der 2. Liga dabei sein.

Klassenerhalt oder Abstieg und Aufstieg – in der Relegation 2022 fällt die Entscheidung. Wir begleiten das Schicksalsspiel zwischen Dresden und Kaiserslautern um 20.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Dynamo Dresden gegen Kaiserslautern im Live-Ticker: Relegations-Rückspiel völlig offen

Im Relegations-Hinspiel trennten sich Dynamo Dresden und Kaiserslautern 0:0, Chancen waren Mangelware. Im Rückspiel müssen beide Teams ihr Schneckenhaus verlassen und Tore erzielen. Bei einem erneuten Unentschieden würde die Verlängerung und schließlich das Elfmeterschießen entscheiden. Die Auswärtstorregel wurde seit dieser Saison auch in der Relegation abgeschafft.

Dresden sieht sich im Rückspiel nun im Vorteil. Schließlich haben die Sachsen unbeschadet einen Ausweg aus der „Hölle“ am Betzenberg mit fast 50.000 Zuschauern gefunden und dürfen im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion mit 30.000 Fans antreten. „Jetzt spielen wir vor unserer Kurve und unseren Fans, da wird es auch richtig brennen“, kündigte Dynamo-Kapitän Tim Knipping an. Auch Trainer Guerino Capretti ist sich sicher, dass die Mannschaft „eine laute, geile Atmosphäre vorfinden“ werde, „das brauchen die Jungs“.

Dresden wartet auf Sieg: Dynamo konnte im Jahr 2020 noch kein Spiel gewinnen

Kaiserslauterns neuer Trainer Dirk Schuster, der im Hinspiel erstmals an der Seitenlinie der Pfälzer stand, zieht aus der Auswärtshürde einen Schuss Extra-Motivation. „Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man 30.000 Leute im Stadion gegen sich hat und diesen Leuten dann beweisen kann, dass man ihrer Mannschaft auch wehtun kann“, sagte der gebürtige Chemnitzer. Unterstützung bekommen die Gäste von 3000 mitgereisten Lauterern und aus der Ferne beim ausverkauften Public-Viewing im Fritz-Walter-Stadion.

Die Kaiserslauterer brauchen für eine Zweiliga-Rückkehr nach vier Jahren unbedingt einen Sieg, zur Not im Elfmeterschießen. Eine „extreme Drucksituation, die man auch nicht vorher im Training simulieren kann“, sagte Schuster. Diese will man sowohl auf Seite des FCK als auch bei den Dresdnern möglichst verhindern. Einen Sieg wünschen sich auch die Gastgeber, doch Dynamo konnte im gesamten Jahr 2022 kein einziges Spiel gewinnen.

Paul Will erleidet Kopfverletzung: Dresdner Mittelfeldspieler musste nach dem Hinspiel ins Krankenhaus

Ob dabei der frühere Kaiserslautern-Spieler Paul Will mithelfen kann, ist noch ungewiss. Der Mittelfeldspieler, der mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern vor zwei Jahren die Drittligameisterschaft feierte, aber nicht aufsteigen durfte, musste nach einer Gehirnerschütterung im Hinspiel ins Krankenhaus.

„Paul geht es viel besser, da bin ich sehr zuversichtlich“, sagte Dresdens Trainer Guerino Capretti. Verfolgen Sie das Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern heute live im TV und Stream oder hier auf tz.de in unserem Live-Ticker.