Relegation: Hertha BSC gegen den Hamburger SV im Live-Ticker - Magath zeigt keine Nerven

Von: Antonio José Riether

Teilen

Während Hertha BSC in Richtung Abstieg schlittert, wittert der gut aufgelegte HSV seine Chance. © Oliver Ruhnke/osnapix/imago-images

Am Donnerstagabend gastiert der Hamburger SV zum Relegations-Hinspiel bei Hertha BSC im Olympiastadion. Der Live-Ticker zum ersten Duell um Auf- und Abstieg.

Bundesliga-Relegation: Hertha BSC - Hamburger SV -:- (-:-)

Aufstellung Hertha BSC: Aufstellung HSV: Tore:

Berlin - Am vergangenen Samstag sah es lange Zeit aus, als würde sich Hertha BSC vor der drohenden Relegation retten. Mit 1:0 führten die von Felix Magath trainierten Hauptstädter zur Halbzeit in Dortmund, während der Konkurrent VfB Stuttgart gegen Köln zurücklag. Jedoch verlor die Hertha noch mit 1:2 beim BVB, während die Schwaben in letzter Sekunde gewannen, und muss nun in zwei Relegationsspielen gegen den Hamburger SV ran.

Hamburger SV ist der Relegations-Experte der Bundesliga - folgt der dritte Streich gegen Hertha BSC?

Der HSV katapultierte sich nach seiner traditionellen Frühlings-Krise mit einer Siegesserie bis auf Rang drei und könnte nach vier Jahren Zweitklassigkeit wieder ins Oberhaus aufsteigen. Dass die Norddeutschen als eine Art Relegationsspezialist in Deutschland gesehen werden, könnte ihnen dabei nur entgegenkommen. 2014 und 2015 entkam der einstige Liga-Dino jeweils denkbar knapp in der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth und den Karlsruher SC dem Abstieg, ehe es 2018 erstmals in die 2. Bundesliga ging. Seitdem landete der Traditionsklub jedes Jahr konsequent auf Rang vier, nun wurde dieser Bann bereits gebrochen.

Von der Konstanz des HSV kann die Hertha nur träumen. In dieser Saison versuchten sich vor Magath bereits zwei Trainer an der Aufgabe, aus der neureichen grauen Maus einen Anwärter auf höhere Aufgaben zu formen. Jedoch entwickelten sich die Berliner sukzessive zum Abstiegskandidaten, zum Saisonende verpasste die Hertha zudem drei Matchbälle für den sicheren Klassenerhalt und steht nun mit dem Rücken zur Wand.

Hertha-BSC-Coach Felix Magath ist vor dem Duell locker: „Noch mal Druck, noch mal Stress“

Während einigen Spielern nach der Pleite in Dortmund bereits die Tränen kamen, blieb Felix Magath als gefühlt einziger gelassen. Der Trainer-Routinier, der ausgerechnet mit dem HSV die größten Erfolge seiner Karriere - darunter drei Meisterschaften und zwei Europapokale - feierte, mühte sich, Positivität auszustrahlen: „Ich freu‘ mich drauf! Noch mal zwei schöne Spiele, noch mal volle Hütte, noch mal Druck, noch mal Stress. Einfach wunderbar!“, meinte Magath gegenüber der ARD. Besonders letztere Aussage würde wohl kaum ein Herthaner unterschreiben. (ajr)