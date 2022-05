Bundesliga-Relegation: HSV gegen Hertha im Live-Ticker - Platzsturm befürchtet

Von: Patrick Mayer

Im Fokus: Die Fans in der Relegation zwischem dem HSV und Hertha BSC. © IMAGO / Lobeca

Der Hamburger SV empfängt Hertha BSC zum Rückspiel der Bundesliga-Relegation. Kann Felix Magath den Abstieg der Berliner verhindern? Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

München/Hamburg - Hertha BSC hat eine enttäuschende Saison hinter sich. In den vergangenen Wochen verspielten die Berliner den schon sicher geglaubten Klassenerhalt. Am letzten Spieltag zog der VfB Stuttgart in der Nachspielzeit noch in der Bundesliga-Tabelle vorbei. Woraufhin die Hertha in die Relegation musste. In Berlin daheim setzte es dann auch noch eine Hinspiel-Niederlage (0:1) gegen den HSV.

Um 20.30 Uhr kommt es am Montagabend in Hamburg zum Rückspiel. Es wird ein Hochrisikospiel, begleitet von einem Großaufgebot der Polizei. Laut Bild befürchtet diese einen Platzsturm nach Spielende - und zwar von zwei Seiten, sollte sich der HSV durchsetzen.

Wie es in dem Bericht heißt, seien rund 500 gewaltbereite Hertha-Anhänger in der Hansestadt dabei. Eine Hundertschaft aus der Hauptstadt sowie Einheiten aus weiteren Bundesländern unterstützen die Hamburger Polizei an diesem Abend.

Hamburger SV gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Berlin steht mächtig unter Druck

Nach vier Jahren Zweitklassigkeit sehnen sich derweil die Anhänger aus Hamburg und der ganze Verein nach einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. „Wir werden alles reinhauen, um alle Fans und die Stadt glücklich zu machen“, erklärte Trainer Tim Walter vor der Partie an diesem Montagabend, in der Hertha BSC ungleich schwerer unter Druck steht. Nach einer in vielerlei Hinsicht verkorksten Saison.

Im Video: HSV-Trainer Walter vor Relegations-Rückspiel gelassen - „Druck ist ein Privileg“

„Ich habe die Überzeugung, dass die Jungs auch mit einer gewissen Wut reingehen in dieses Spiel“, sagte Berlins Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. Leidenschaft könnten seine Profis gewinnen, wenn „sie ein bisschen wütend auf sich selbst sind“, meinte der einstige Stürmer weiter.

Verfolgen Sie das Rückspiel der Bundesliga-Relegation heute Abend ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)