Remis für Klopp im 1000. Spiel: Liverpool 0:0 gegen Chelsea

Musste sich mit einem 0:0 gegen Chelsea zufrieden geben: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Jürgen Klopp hat in seinem 1000. Fußballspiel als Profitrainer einen Sieg verpasst. Sein FC Liverpool kam im eigenen Stadion nicht über ein 0:0 gegen den FC Chelsea hinaus.

Liverpool - Damit verpassten es beide Topclubs, die in dieser Saison bislang weit hinter den Erwartungen bleiben, einen entscheidenden Schritt aus der Krise zu machen. Der Rückstand auf die internationalen Plätze wird für Liverpool und Chelsea immer größer.

Die Londoner erwischten den besseren Start. Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz traf vermeintlich schon nach vier Minuten für die Londoner. Doch der Treffer zählte nicht, weil Havertz zuvor knapp im Abseits gestanden hatte - eine Millimeterentscheidung. Die Gäste blieben in der ersten Hälfte über weite Strecken das dominante Team, doch Zählbares sprang dabei nicht heraus.

Mudryk erstmals für Chelsea auf dem Platz

Nach 55 Minuten schickte Chelsea-Coach Graham Potter, der wie Klopp beim FC Liverpool einige Verletzungsausfälle zu beklagen hatte, den 100 Millionen Euro teuren Neuzugang Mychajlo Mudryk aufs Feld, der das Angriffsspiel seiner Mannschaft zunächst belebte, aber ebenfalls erfolglos blieb. Für Liverpool hatte Trent Alexander-Arnold nach rund 80 Minuten die beste Chance, schoss den Ball jedoch über das Tor.

Liverpools Thiago (r) im Zweikampf mit Conor Gallagher vom FC Chelsea. © Jon Super/AP/dpa

In der umkämpften Schlussphase mit fünfminütiger Nachspielzeit vergaben beide Mannschaften Chancen auf den Sieg. Das torlose Unentschieden war insgesamt ein gerechtes Ergebnis, hilft aber keinem weiter.

In der Premier-League-Tabelle bleiben beide Teams nach dem Remis punktgleich mit 29 Zählern im Mittelfeld. Für Liverpool, das ein Spiel weniger absolviert hat als die Blues, war es nach zwei Auswärtsniederlagen das dritte Liga-Spiel in Folge ohne Sieg. Der FC Chelsea, in der letzten Woche noch siegreich gegen Crystal Palace, hat nur zwei seiner vergangenen elf Spiele gewonnen. dpa