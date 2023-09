Remis gegen Ukraine: England gibt erstmals Punkte ab

Englands James Maddison (M) wird gleich von zwei Ukrainern bedrängt. © Nick Potts/PA Wire/dpa

Die Fußball-Nationalmannschaft Englands hat in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland erstmals Punkte abgegeben. Das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate trennte sich im polnischen Breslau mit 1:1 (1:1) von der Ukraine, bleibt aber ungeschlagen.

Breslau - Mit 13 Punkten führt England die Qualifikationsgruppe C dennoch souverän an, auch die Ukraine hat weiterhin gute Chancen, die EM-Endrunde zu erreichen. Mit sieben Punkten und einem Spiel weniger belegen die Osteuropäer aktuell Rang zwei. Die beiden besten Teams jeder Gruppe fahren sicher zur EM.

Nach einer dominanten Anfangsphase der „Three Lions“ traf Oleksandr Sintschenko (26. Minute) im Ausweichstadion von Breslau zur von zahlreichen ukrainischen Fans umjubelten Führung. Noch vor der Halbzeitpause gelang Kyle Walker (41.) mit seinem allerersten Länderspieltor der Ausgleich. Stürmer Harry Kane vom FC Bayern München hatte den Treffer sehenswert vorbereitet.

In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften ein offenes Duell, Englands Bukayo Saka vergab mit einem Lattenschuss die größte Chance zum Sieg.

Für die Engländer steht erst im Oktober das nächste Spiel in der EM-Qualifikation auf dem Programm. Die Ukrainer müssen hingegen bereits am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) zum möglicherweise richtungsweisenden Auswärtsspiel in Italien antreten. dpa