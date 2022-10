Remis zwischen Sandhausen und Braunschweig

Sandhausens Merveille Papela (l) und Braunschweigs Maurice Multhaup kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa

Der abstiegsbedrohte SV Sandhausen und der formstarke Aufsteiger Eintracht Braunschweig haben sich in der 2. Fußball-Bundesliga 2:2 (0:0) getrennt.

Sandhausen - Anthony Ujah (52. Minute) und Anton Donkor (74.) brachten die Gäste aus Niedersachsen, die seit acht Liga-Spielen ungeschlagen sind, zweimal in Führung. Janik Bachmann (66.) und David Kinsombi (80.) glichen für Sandhausen, das im dritten Liga-Spiel in Serie sieglos blieb, vor 4729 Zuschauern zweimal aus.

Die erste Hälfte war arm an Höhepunkten. Braunschweigs Ujah lief in der 24. Minute völlig frei auf Sandhausens Keeper Nikolai Rehnen zu und lupfte den Ball links am Tor vorbei. Der Stürmer hatte aber ohnehin knapp im Abseits gestanden. Kurz vor der Pause vergab Kinsombi die bis dahin beste Chance der Gastgeber und traf per Kopf den Pfosten (41.).

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel köpfte Ujah zur Braunschweiger Führung ein. Ein weiterer Treffer des Nigerianers wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben (55.). Auch Bachmann traf beim 1:1 per Kopf. Acht Minuten später hämmerte Donkor den Ball aus knapp 20 Metern halbhoch ins Netz. Sandhausen schlug aber noch mal zurück: Kinsombi drückte die Kugel aus kurzer Distanz zum verdienten 2:2 über die Linie. dpa