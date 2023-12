Höchststrafe für ehemaligen Bayern-Flop Sanches in Italien

Von: Marcel Schwenk

Einst scheiterte Renato Sanches beim FC Bayern, auch bei der AS Rom läuft es für den Portugiesen nicht rund. Gegen Bologna folgte eine Demütigung.

Bologna – Roma-Trainer Jose Mourinho hatte am Sonntagabend schon nach 18 Minuten genug gesehen. Genau so lange stand Renato Sanches nämlich in der Serie A für die AS gegen Bologna auf dem Platz, ehe der erst zur Halbzeit eingewechselte Portugiese wieder vom Feld genommen wurde.

Mourinho über Einwechslung von Ex-Bayern-Spieler Sanches: „Habe einen Fehler gemacht“

Im Anschluss entschuldigte sich der Star-Coach auf der Pressekonferenz beim ehemaligen Mittelfeldspieler des FC Bayern und lieferte eine Erklärung für das ungewöhnliche Vorgehen: „Er arbeitet bei allem, was wir tun, mit niedriger Intensität. Er steigert sich im Umfang und im Arbeitspensum, aber nie in der Intensität.“

Zuletzt gab der Portugiese seinem Landsmann in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol 60 Minuten Spielzeit und hoffte nun auch gegen Bologna darauf, dass das Team von Sanches‘ „Qualität profitieren“ könnte. „Aber dann wurde mir klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte, denn er war nicht bereit für den Sprung in eine so intensive Umgebung“, stellte „Mou“ fest.

Musste nur 18 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz: der ehemalige Bayern-Spieler Renato Sanches (weißes Trikot). © Maurizio Borsari / Imago Images

Ehemaliger Bayern-Mittelfeldspieler Renato Sanches Sorgenkind bei der Roma

Seine Aktion tue ihm zwar leid, aber er „konnte die Mannschaft nicht mit einem Spieler allein lassen, der so frustriert“ sei. Während es für die Roma aktuell schleppend läuft – in der Liga steht der Traditionsklub nach dem 0:2 am Sonntag nur auf dem siebten Tabellenplatz – wäre das für Sanches‘ aktuelle Situation noch ein Euphemismus.

Die einst als eines der größten Mittelfeldtalente der Welt gefeierte Leihgabe von Paris Saint-Germain findet überhaupt nicht mehr in die Spur. In der laufenden Spielzeit kommt er auch aufgrund einer langwierigen Oberschenkelzerrung auf keine 230 Minuten Einsatzzeit, bereits im September machte Mourinho daher seinem Unmut Luft.

Renato Sanches seit Bayern-Abschied immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen

„Sein Einsatz ist immer fraglich. Und es ist schwer zu verstehen, warum er immer verletzt ist. Erst Bayern, dann PSG – jetzt sind wir ratlos. Wir können es nicht verstehen. Er hat am Sonntag nur 45 Minuten gespielt, hat sich dann drei Tage ausgeruht und jetzt verletzt er sich nach 27 Minuten“, so ein bedienter Mourinho bei Sky Italia nach dem ersten EL-Spiel gegen Sheriff.

Auch während seiner Zeit an der Isar hatte Sanches, der 2016 für kolportierte 35 Millionen Euro als Europameister von Benfica Lissabon an die Säbener Straße kam und sich nie durchsetzen konnte, mit kleineren Blessuren zu kämpfen. Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie es seit dem Abschied im Sommer 2019 der Fall ist. Laut dem Portal transfermarkt.de verpasste er seit seinem Wechsel nach Lille vor viereinhalb Jahren insgesamt 80 Spiele für Vereine und Nationalmannschaft. (masc)