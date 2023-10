TV-Experte gesucht: ZDF hat sich wohl für Nachfolger von Sandro Wagner entschieden

Von: Korbinian Kothny, Patrick Mayer

René Adler, der ehemalige Bundesliga-Torwart, wird wohl der neue ZDF-Experte für die EM 2024. Ein neues Gesicht am Spielfeldrand.

Mainz – Sandro Wagner erlebt eine rasante Trainerkarriere. Mit nur 35 Jahren ist der ehemalige Mittelstürmer des FC Bayern, 1899 Hoffenheim, Hertha BSC, Werder Bremen, Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern und MSV Duisburg nun Co-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Sandro Wagner: Vom ZDF-Experten zum Assistenten des Bundestrainers

Im Frühsommer hatte er die SpVgg Unterhaching als Trainer von der Regionalliga in die 3. Liga befördert. Die DFB-Rolle wird er auch bei der Heim-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) im nächsten Jahr für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übernehmen, an der Seite des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann, der ihn kurzerhand zu seinem Stellvertreter ernannt hatte.

Passenderweise hatte der gebürtige Münchner vor dieser Länderspielsaison seine Tätigkeit als TV-Experte beim ZDF beendet. Beim 3:1 in den USA und beim 2:2 gegen Mexiko in den Vereinigten Staaten saß der ehemalige DFB-Stürmer diesmal als Funktionär neben Nagelsmann auf der Ersatzbank. Einen Ersatz für ihn hat nun offenbar auch das ZDF gefunden.

Sandro Wagner (re.) ist bis zur EM 2024 Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann (li.). © IMAGO / Icon Sportswire

Konkret: Laut Berichten der Sport Bild und der Bild soll der ehemalige Bundesliga-Torhüter René Adler künftig die Länderspiele der Nationalmannschaft am Spielfeldrand oder auf der Tribüne analysieren. Der 38-jährige Sachse ist demnach auch als Experte für die EM 2024 vorgesehen, bei der Deutschland als Gastgeber in der Vorrundengruppe A in München (14. Juni, Eröffnungsspiel), in Stuttgart (19. Juni) und in Frankfurt am Main (23. Juni) spielt.

René Adler: Ex-HSV-Spieler soll Sandro Wagners Nachfolger beim ZDF werden

Adler, der in der Bundesliga für den Hamburger SV, Bayer Leverkusen und Mainz 05 im Tor stand, gilt als erfahrener Experte. Der Fußballer (zwölf Länderspiele), der in der Jugend des VfB Leipzig ausgebildet wurde, analysierte bei Sky Champions-League-Spiele und für ProSieben Maxx die deutsche U21. Im ZDF bewertet er ebenfalls Spieltage der Königsklasse.

Am vergangenen Mittwoch (25. Oktober) äußerte er sich in der Sendung „Sportstudio - UEFA Champions League“ kritisch zu einer brisanten Frage rund um das DFB-Team: Wird Manuel Neuer (FC Bayern) nach seiner Rückkehr wieder im deutschen Tor stehen, oder bleibt Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) Deutschlands Nummer eins?

TV-Experte und Ex-Bundesliga-Profi: René Adler. © IMAGO / kolbert-press

ZDF-Experte René Adler: Kritische Stellungnahme zu Bayerns Manuel Neuer

„Mir stellt sich die Frage: Was soll der Junge noch machen, damit er das Commitment bekommt und die Resonanz in der Öffentlichkeit, dass er die Nummer eins ist?“, sagte er über den ständigen Ersatzmann ter Stegen (31 Jahre). Und zu Münchens erfahrenem Neuer (37) sagte er: „Manu ist ein fairer Sportsmann, ohne Frage. Aber er ist auch jemand, der immer spielen will. Das ist die Kerneigenschaft, warum er solch eine Weltklasse-Karriere über diese langen Jahre gemacht hat. Das brauchst du als Torhüter. Da gibt es eine Position als Nummer eins. Und wenn du da spielen willst, dann musst du, lieb gemeint, jeden aus dem Weg beißen, der an diese Position ran will. Das kann Manu.“ (pm)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.