Wegen U21-EM: René Adler kritisiert Flicks Thiaw-Nominierung

Von: Johannes Ohr

Am Donnerstag startet die deutsche Elf in die U21-EM in Georgien und Rumänien. TV-Experte René Adler hat sich vor dem Turnier im Interview mit der tz zum Turnier geäußert.

München – Bloß kein neuer Tiefschlag…



Während die heftig kriselnde Nationalelf von Tiefpunkt zu Tiefpunkt zu stolpert, startet die U21 in die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli). Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo (44) will den Titel-Gewinn von 2021 wiederholen und für Vorfreude auf die Heim-EM sorgen. Ex-Nationalspieler René Adler begleitet das Turnier als Experte für Sat.1. Das tz-Interview.

René Adler Geboren: 15. Januar 1985 (Alter: 38 Jahre), Leipzig Position: Torwart Stationen als Spieler: Bayer 04 Leverkusen, Hamburger SV, FSV Mainz 05 Karriereende: 2019

Experte Adler zählt Deutschland bei der U21-EM „nicht zu den absoluten Topfavoriten“

Wie realistisch ist die Mission Titelverteidigung?

Als Titelverteidiger gehört man natürlich mit zum Favoritenkreis. Ich zähle Deutschland aber nicht zu den absoluten Topfavoriten, da schätze ich andere Mannschaften wie England und Frankreich höher ein. Nur hohe Marktwerte und große Namen allein gewinnen aber auch noch kein Turnier.

Was braucht es noch?

Grundsätzlich ist das Niveau so eng beieinander, dass auch vermeintlich kleinere Mannschaften überraschen können, weil der Teamgeist eine große Rolle spielt. Dass der bei der deutschen Mannschaft stimmt, haben sie erst unter Stefan Kuntz und jetzt auch unter Antonio Di Salvo schon gezeigt.

Negativ: Kapitän Jonathan Burkhardt und zahlreiche weitere Stammkräfte fallen verletzt aus…

Das ist natürlich nicht optimal. Aber da bietet sich auch eine Chance. Die Verletztenliste kann dazu führen, dass man unterschätzt wird und man sich innerhalb der Mannschaft für die ausgefallenen Spieler noch mehr zusammenrauft, um Herausragendes zu leisten.

Sat.1-Experte René Adler plauderte im Interview über die anstehende U21-EM. © Imago / kolbert-press

„Kann ich nicht ganz nachvollziehen“: René Adler kritisiert vor U21-EM A-Nationalmannschafts-Nominierung von Thiaw

Jamal Musiala, Florian Wirtz und Malick Thiaw wären spielberechtigt, sind aber bei der A-Nationalmannschaft. Hätten Sie die drei gerne im U21-Kader gesehen?

Das muss man differenziert betrachten. Jamal Musiala hat nie für die deutsche U21 gespielt. Bei Florian Wirtz lässt sich darüber streiten, weil er zwar lange verletzt, aber beim letzten Turnier dabei war. Und: Auch andere Nationen wie Frankreich mit Khephren Thuram oder auch Italien mit Sandro Tonali haben große Namen dabei, die schon A-Länderspiel-Erfahrung haben.

Und Thiaw?

Ihn sehe ich eigentlich als Stütze dieser Mannschaft. Es freut mich natürlich, dass er die U21 als letzte Ausbildungsinstanz genutzt hat, um den Sprung zur A-Nationalmannschaft zu schaffen, auch im Hinblick auf die EM 2024. Aber ich glaube, es hätte schon Sinn gemacht, ihn jetzt mit zur U21-EM zu nehmen. Dass er stattdessen oben mit dabei ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen.

Generell fehlen bei der U21 die ganz großen Stars. Wertvollster Spieler ist Youssoufa Moukoko. Ist er damit gleichzeitig der Hoffnungsträger?

Er tritt auf jeden Fall in große Fußstapfen. Torschützenkönig 2019: Luca Waldschmidt. Torschützenkönig 2021: Lukas Nmecha. Wenn wir jetzt den dritten deutschen Torschützenkönig nacheinander hätten, wäre das schon eine Ansage. Und die Möglichkeiten sind da. Er sagt ja auch selbst, dass die Torjägerkanone ein Ziel von ihm ist. Ich finde es immer gut, wenn man hohe Ambitionen hat. Klar ist aber auch, dass man nicht zu viel von ihm erwarten darf. Der Druck auf ihn ist schon groß genug.

Mit Blick auf Heim-EM im nächsten Jahr: U21-EM könnte für René Adler „Anfang einer Stimmungswende sein“

Auch Mentalitätsspieler Henning Matriciani sticht heraus. Der Innenverteidiger kickte vor vier Jahren noch in Lippstadt und jobbte nebenher als Physiotherapeut, jetzt feiert ihn Schalke für jede Grätsche. Er ist technisch nicht der versierteste, gibt aber immer alles. Steht er sinnbildlich für einen neuen Weg in der Auswahl der Talente?

Mentalität gehört einfach zum Fußball. Wer seinen Job ohne Leidenschaft macht, kann darin nicht gut sein. Das ist im Sport nochmal wichtiger, weil es darum geht, Zweikämpfe zu gewinnen. Wir haben uns nicht nur in Deutschland zu sehr darauf spezialisiert, den Nachwuchs technisch und taktisch gut auszubilden. Und dabei ein bisschen vergessen, Spieler mitzunehmen, die auch andere Qualitäten wie das Kämpferische vorweisen können.

So wie Matriciani?

Ja. Die WM in Katar hat schon gezeigt, dass es auch auf den Faktor Physis und Leidenschaft ankommt. Egal, welches Wetter und welche Uhrzeit, er bringt das immer zu einhundert Prozent ein. Und es wird honoriert. Das vermisst der Fußballfan in Deutschland ja auch: ehrliche, aufrichtige Arbeit. Es ist eine willkommene Abwechslung, jemanden zu erleben, der vielleicht technisch nicht immer perfekt ist, aber eine Leidenschaft an den Tag legt, bei der man sagt: Das ist geil!

Wie wichtig wäre ein gutes Abschneiden im Hinblick auf die Stimmung rund um die A-Nationalmannschaft und die Heim-EM 2024?

Für den DFB ist es wichtig, wieder eine Euphorie für die Nationalmannschaft zu entfachen. Hansi Flick und Rudi Völler haben ja auch immer wieder bekräftigt, dass die U21 und die A-Elf zusammen gehören. Da könnte ein positives Abschneiden der U21, die sich gut verkauft, nahbar ist und aufopferungsvoll kämpft, der Anfang einer Stimmungswende sein.

Experte Adler vor U21-EM voller Vorfreude: „Ich habe da richtig Bock drauf“

Hansi Flick als Bundestrainer und dessen ehemaliger Co-Trainer Hermann Gerland im Trainerteam bei der U21. Direkter war der Draht noch nie, oder?

Ich begleite die U21 jetzt schon seit einigen Jahren. Es ist schon mehr Nähe und ein anderes Interesse erkennbar. Insofern teile ich Ihre Einschätzung total. Der Weg war noch nie so kurz wie jetzt. Das ist eine tolle Chance für jeden U21-Spieler, aber auch ein Fingerzeig für jeden Nationalspieler, dass von unten Druck kommt und man die Berufung in die Nationalmannschaft nicht als Selbstverständlichkeit nehmen darf.

Wenn Sie auf die anderen Teams schauen. Auf welche Stars dürfen wir uns freuen?

Die Franzosen stellen bei jeder Endrunde eine halbe Nationalmannschaft. Sie haben viele Spieler mit A-Nationalmannschaftserfahrung: Castello Lukeba, der in Lyon oft für Jerome Boateng gespielt hat. Dazu Khephren Thuram und Rayan Cherki auf der Zehner-Position, der für mich ein sensationeller Spieler und so ein bisschen ein Straßenkicker ist. Die Niederlande hat Ryan Gravenberch, bei Italien sticht Sandro Tonali heraus. Die U21-EM ist die Bühne der Stars von morgen. Wer die sehen will, muss einschalten. Ich habe da richtig Bock drauf!

Ihr Tipp fürs erste Spiel gegen Israel?

Ich glaube es wird eine schwierige Partie und hoffe auf einen 1:0-Sieg für Deutschland.

Interview: Johannes Ohr