Reus auf dem Zettel von RB Leipzig? BVB-Kapitän wohl unzufrieden über Situation in Dortmund

Von: Felix Durach

Der BVB und Kapitän Marco Reus könnten ab Sommer getrennte Wege gehen. Interesse kommt nun wohl ausgerechnet von einem Bundesliga-Konkurrenten.

Dortmund – Bei Borussia Dortmund könnte eine Ära vor dem Ende stehen. Mannschaftskapitän und Publikumsliebling Marco Reus könnte seinen Herzensverein zum Ende der Saison verlassen. Das Arbeitspapier des 33-Jährigen läuft im Sommer aus. Wie die Sport Bild zuletzt berichtet hatte, ist noch keine Entscheidung über eine mögliche Verlängerung des Vertrags gefallen. Reus soll sich jedoch unzufrieden über seine Behandlung beim BVB gezeigt haben. Der Nationalspieler sei enttäuscht darüber gewesen, dass die Vereinsführung erst spät Gespräche über eine mögliche Verlängerung aufgenommen hatte.

Reus in Dortmund vor dem Absprung? Bundesliga-Konkurrent hat BVB-Kapitän wohl auf dem Zettel

Es scheint also nicht mehr unmöglich, dass Reus dem Ruhrpott im Sommer den Rücken kehren könnte. Zuletzt wurde von einem Interesse von Ronaldo-Klub Al Nassr aus Saudi-Arabien am BVB-Kapitän berichtet. Auch ManUnited um Trainer Erik ten Hag soll sich mit Reus beschäftigen. Wie Sport1 und Sky nun am Wochenende berichteten, soll sich jedoch auch ein Bundesliga-Konkurrent die Möglichkeit eine Verpflichtung des 33-Jährigen prüfen: RB Leipzig.

Demnach sollen sich die Sachsen bereits mit Dirk Hebel, dem Berater des BVB-Stars, in Verbindung gesetzt haben. Reus könnte bei RB den bevorstehenden Abgang von Top-Scorer Christopher Nkunku kompensieren, der mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht wird. Auch der spanische Nationalspieler Dani Olmo könnte die Roten Bullen im Sommer verlassen und ein Loch im offensiven Mittelfeld hinterlassen.

Marco Reus im Winter-Trainingslager des BVBs im spanischen Marbella. © Marco Steinbrenner/imago-images

RB mit Interesse an Reus? Eberl: kann „Kader durch seine Erfahrung stärker machen“

Leipzigs neuer Sport-Geschäftsführer Max Eberl sagte zuletzt im Gespräch mit der Bild-Zeitung: „Generell ist es so, dass ablösefreie Spieler einen sehr großen Markt gefunden haben. Wenn Spieler ablösefrei sind, dann sollte man sich mit jedem einzelnen zumindest beschäftigen.“ Mit Blick auf den BVB-Kapitän ergänzte Eberl: „Marco ist eher die Kategorie Führungsspieler, der einen Kader durch seine Erfahrung stärker machen kann.“

Reus kehrte im Sommer 2012 für 17 Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach zu seinem Jugendverein zurück. Der gebürtige Dortmunder war zuvor aus der BVB-Jugend in die Nachwuchsabteilung von Rot-Weiß Ahlen gewechselt. 2009 erfolgte dann der Wechsel zu den Fohlen, wo Reus sich zu einem der Top-Spieler in der Bundesliga entwickelte.

Publikums-Liebling Reus vor Wechsel? Dem FC Bayern sagte er einst ab

Reus betonte in der Vergangenheit immer wieder seine Verbundenheit zum BVB. Unter anderem als der Offensivspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. „Als ich damals in Gladbach spielte, war für mich klar: Innerhalb der Bundesliga wechsele ich nur nach Dortmund, sonst gehe ich ins Ausland. So habe ich es mit meinem Berater Dirk Hebel besprochen, und so haben wir es dann auch umgesetzt“, sagte Reus im Jahr 2020 gegenüber der Bild.

Ob Reus diese Maxime nun für einen Wechsel zu RB Leipzig über Bord werfen könnte? Laut Informationen des Kickers soll es sich bei den Berichten um haltlose Spekulationen handeln. Der 33-Jährige soll kein Thema in Leipzig sein.

Fest steht jedoch, dass Reus-Manager Dirk Hebel am Freitag auf der Tribüne der Red Bull Arena gesessen und sich das Top-Spiel gegen den FC Bayern angeschaut hat. Auch zu einem Gespräch mit Max Eberl soll es dabei gekommen sein. Für eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des BVB-Kapitäns wird man aber die kommenden Monate und etwaige Vertragsverhandlungen in Dortmund abwarten müssen. (fd)