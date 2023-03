Revierderby-Zoff eskaliert: Mann beißt 41-Jährigem das Ohrläppchen ab

Von: Marius Epp

Schalke-Fans zündeten Pyrotechnik im Derby gegen den BVB. © IMAGO/Laci Perenyi

Die Polizei berichtet von einem schmerzhaften Zwischenfall am Rande des Revierderbys: Ein Fan soll einem Mann das Ohrläppchen abgebissen haben.

Gelsenkirchen – Wenn Schalke 04 gegen Borussia Dortmund spielt, ist in der Regel für Zündstoff gesorgt. Das 2:2 in der Veltins Arena bot schon rein sportlich eine Menge Unterhaltung. Die Schalker feierten das Unentschieden wie ein Sieg, die Dortmunder verlieren an Boden im Meisterschaftskampf.

Schon vor dem Revierderby gab es einen recht ungewöhnlichen Zwischenfall: Einem 41-Jährigen wurde offenbar das Ohrläppchen abgebissen. Die Polizei berichtet in einer Meldung von einem eskalierten Streit zwischen mehreren Personen.

Schalke - BVB: Ohr-Zwischenfall in Essen

„Gegen 15.45 Uhr wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen informiert“, heißt es in der Polizeimitteilung. Vier Personen seien beteiligt gewesen, wie eine Zeugin angab. Die Angreifer hätten „mehrfach“ auf einen 41-Jährigen aus Gelsenkirchen eingeschlagen.

„Zudem soll der Mönchengladbacher (44) dem Geschädigten ins Ohr gebissen und dabei das Ohrläppchen abgerissen haben. Dieses sei dabei zu Boden gefallen“, schreibt die Polizei. Der alkoholisierte 44-Jährige gab gegenüber der Polizei zu Protokoll, er sei zuerst geschlagen worden, die Verletzung des Ohrs sei nicht beabsichtigt gewesen. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Revierderby: 44-Jähriger nach Ohr-Biss festgenommen

„Aufgrund der Schwere der Straftat und der bestehenden Alkoholisierung des Mannes, ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Essen die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an“, so die Polizei. Gegen den bissigen 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Im Rahmen des Revierderbys, das als Hochrisikospiel gilt, kam es außerdem zu Sachbeschädigungen. Die Rückreise der Fans „verlief ruhig“, wie die Polizei berichtet. Fan-Zoff gab es auch beim Spiel Stuttgart gegen Frankfurt. Dort zogen VfB-Fans die Notbremse bei einem Zug und gerieten mit Frankfurter Ultras aneinander. (epp)