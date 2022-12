WM-Sensation perfekt! Kroatien besiegt Brasilien nach Elfer-Drama und steht im Halbfinale

Von: Florian Schimak

Das erste Viertelfinale der WM 2022 stand an: Brasilien gegen Kroatien. Der Vize-Weltmeister löst das Halbfinal-Ticket. Die Partie im Ticker.

+++ Fazit: Brasilien war über 120 Minuten spielbestimmend, aber Kroatien hatte einfach eine Monster-Mentalität! Neymar brachte die Selecao in der Verlängerung in Führung, doch Petkovic glich kurz vor Spielende mit der ersten kroatischen Torchance aus. Im Elfmeterschießen hatte der Vize-Weltmeister dann Livakovic und einfach sackcoole Schützen, die allesamt trafen. Bei Brasilien scheiterten Rodrygo ganz am Anfang und Marquinho zum Schluss. So steht Kroatien im WM-Halbfinale. +++

Brasilien – Kroatien 1:1 (1:1, 1:0, 0:0, 0:0)

Brasilien: Alisson - Eder Militao (ab 106. Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Casemiro - L. Paqueta (ab 106. Fred), Neymar - Raphinha (ab 56. Antony), Richarlison (ab 84. Pedro) , Vinicius Jr. (ab 65. Rodrygo) Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (ab 110. Budimir) - Brozovic (ab 114. Orsic), Modric, Kovacic (ab 106. Majer) - Pasalic (ab 72. Vlasic), Perisic - Kramaric (ab 72. Petkovic) Tore: 1:0 Neymar (105.+1), 1:1 Petkovic (117.) Elfmeterschießen: 0:1 Vlasic | 0:1 - Livakovic hält gegen Rodrygo | 0:2 Majer | 1:2 Casemiro | 1:3 Modric | 2:3 Pedro | 2:4 Orsic | 2:4 Marquinhos schießt an den Pfosten

ELFMETERSCHIESSEN

3:5 - IRRE! MARQUINHOS SCHEITERT AM PFOSTEN UND IST SOMIT AUSGESCHIEDEN! KROATIEN STEHT IM WM-HALBFINALE!

Kroatien wirft den Titelfavoriten Brasilien raus, Keeper Livakovic avancierte im Elfmeterschießen zum Helden. © Jewel Samad/AFP

3:5 - Auch Orsic trifft, sind die cool, diese Kroaten!

3:4 - Pedro läuft an – und trifft locker gegen Livakovic!

2:4 - So sicher! Modric verlädt Alisson. 3:1 für Kroatien!

2:3 - Casemiro! Brasilien verkürzt!

1:3 - Majer erhöht, Alisson wäre aber fast ran gewesen!

1:2 - Irre! Livakovic hält gegen Rodrygo! Kroatien eins vor!

1:2 - Vlasic trifft!

1:1 - Kroatien beginnt auf die brasilianische Kurve.

2. VERLÄNGERUNG

120.+2 Minute: Marquinhos nochmal mit der Chance nach einem Freistoß, doch Lovakovic hält. Natürlich. Ist das irre hier und es gibt Elfmeterschießen!

120. Minute: Zwei Minuten extra gibt‘s noch...

Wahnsinn! Petkovic erzielt den Ausgleich und rettet Kroatien ins Elfmeterschießen

117. Minute: TOOOOOOOOOR! Unfassbar! Der eingewechselte Orsic marschiert über links, findet Petkovic in der Mitte. Dessen Schuss wird leicht abgefälscht, weshalb Alisson nicht mehr ran kommt, links unten schlägt‘s ein, 1:1! Wahnsinn!

109. Minute: Kroatien schaltet nun einen Gang hoch. Klar, sie wollen noch einen Treffer erzielen. Das bietet nun Platz für Brasilien.

106. Minute: Weiter geht‘s! Kommt Kroatien nochmal zurück?

1. VERLÄNGERUNG

105.+3 Minute: Pause in der Verlängerung.

Drama in der Verlängerung: Neymar bringt Selecao gegen Kroatien in Führung

105.+1 Minute: TOOOOOOOOOR! Da ist der Treffer für Brasilien – und es macht Neymar! Der PSG-Star lässt sich 30 Meter vor dem Kasten den Ball geben, spielt einen doppelten Doppelpass, taucht dann vor Livakovic auf und umkurvt auch noch diesen, ehe er die Kugel unters Dach zum 1:0 für die Selecao ins Tor schießt! Klasse Treffer!

In der Verlängerung bricht Neymar den Ball und bezwingt Livakovic. © Jewel Samad/AFP

103. Minute: Uiii, da war die Chance für Kroatien! Perisic setzt sich links gegen zwei Brasilianer durch und legt quer auf Petkovic, der freie Schussbahn hat, aber die Kugel aus 18 Metern in den dritten Rang hämmert. Den kann man auch mal aufs Tor bringen....

98. Minute: Seit über anderthalb Stunden das gleiche Spiel. Brasilien drückt, Kroatien verteidigt brutal stabil und clever, sodass die Selecao kaum zu Chance kommt. Allerdings funktioniert das Offensivspiel des Vize-Weltmeisters eher so semi und so gibt‘s keine kroatischen Torchancen.

91. Minute: Und weiter geht‘s hier mit der Verlängerung zwischen Brasilien und Kroatien. Sehen wir jetzt ein Tor?

2. HALBZEIT

90.+4 Minute: So, das war‘s nach 90 Minuten. Brasilien gegen Kroatien geht tatsächlich in die Verlängerung!

90. Minute: Vier Minuten gibt‘s obendrauf...

88. Minute: Keines der Teams geht jetzt noch das große Risiko. Es riecht hier nach Verlängerung!

79. Minute: Lucas Paqueta! Casemiro flankt von der rechten Grundlinien, am zwieten Pfosten wartet Rodrygo, der auf Paqueta ablegt, doch dessen Schuss ist zu zentral, Livakovic hat den Ball im Nachfassen.

Großchance vergeben: Brasiliens Superstar Neymar scheitert an Livakovic. © Nelson Almeida/imago

74. Minute: Sehr uncoole Aktion von Antony. Der United-Star, der erst wenige Minuten zuvor eingewechselt wurde, zieht an Persisic vorbei und versucht dreist eine Schwalbe. Eigentlich klar Gelb, aber Michael Oliver hat wohl Nachsicht.

66. Minute: Das muss das 1:0 sein! Der gerade eingewechselt Rodrygo bringt den Ball von links scharf in den Strafraum, wo die Kugel durch Zufall Paqueta direkt vor die Füße fällt. Doch wieder ist Livakovic zur Stelle, der wieder lange stehen bleibt und die Riesen-Chance pariert!

63. Minute: Bei Kroatien passt vor allem die Konterabschicherung. So bleibt der Vize-Weltmeister in der Defensive stabil, wenn der Ball im letzten Drittel verloren wurde.

55. Minute: Erste dicke Chance für Brasilien! Richarlison steckt wunderbar auf Neymar durch, der taucht frei vor Livakovic ist. Doch der kroatische Keeper bleibt lange stehen und pariert, auch wenn der Winkel für Neymar doch recht spitz war.

Brasilien gegen Kroatien jetzt live: Doppel-Chance nach Wiederanpfiff! Selecao drückt

Kroatien-Keeper Dominik Livakovic hält gegen Vinicius Junior. © Ina Fassbender/AFP

48. Minute: Doppel-Chance für Brasilien direkt nach dem Wiederanpfiff. Zunächst pennt Sosa, sodass Eder Militao Platz hat. Seine Hereingabe kommt gefährlich, Gvardiol prüft seinen eigenen Keeper.

Kurz darauf spielt Vinicius Junior wieder den tiefen Pass auf Richarlison, der sich im Strafraum dreht. Sein Abschluss aber wird geblockt, doch Vini Jr. fällt die Kugel vor die Füße.

Der Real-Star scheitert aber am herausstürzenden Livakovic. Anschließend checkt Michael Oliver ein mögliches Handspiel, doch die Aktion von Juranovic war wohl rechentechnisch nicht strafbar.

46. Minute: Weiter geht‘s zwischen Brasilien und Kroatien.

1. HALBZEIT

+++ Halbzeit-Fazit: Ein richtig starker Auftritt von Kroatien, den man so gar nicht erwartet hat. Der Vize-Weltmeister bietet Brasilien mehr als Paroli. Beide Team gehen natürlich noch kein großes Risiko und egalisieren sich hier gegenseitig, aber die Selecao tut sich schwer. Torchancen gab es bislang weder auf der einen, noch auf der anderen Seite. +++

45.+1 Minute: Schiedsrichter Oliver pfeift nach kurzer Nachspielzeit zur Pause.

42. Minute: Erste Aktion von Neymar! Vini Jr. wird links 22 Meter vor dem Tor gefoult, Neymar schnappt sich für den Freistoß die Kugel. Leicht abgefälscht landet der Ball aber in den Armen Livakovic.

34. Minute: Gut eine halbe Stunde ist gespielt – noch immer kein Tor zwischen Brasilien und Kroatien. Positiv für den Vize-Weltmeister: Im Achtelfinale lag Südkorea gegen die Selecao zu diesem Zeitpunkt bereits 0:4 hinten. Aber die Kroaten machen das hier wirklich sehr, sehr gut, weil sie es schaffen, Brasilien vom eigenen Tor wegzuhalten. Nix zu sehen von Neymar, Richarlison und Co. bislang.

Brasilien gegen Kroatien jetzt live: Selecao im Glück! Perisic verpasst. © IMAGO / LaPresse

25. Minute: Erster dicker Aufreger der Begegnung! Danilo räumt Juranovic rechts ab und hat dabei den Fuß eigentlich viel zu hoch! Schiedsrichter Oliver aber zeigt lediglich Gelb, da hat der Juve-Star durchaus Glück gehabt. Der anschließende Freistoß bringt dann nichts ein.

21. Minute: Immer wieder Vinicius Junior! Der Real-Star spielt einen tollen Doppelpass über links mit Richarlison und kommt 14 Meter vor dem Tor in eine Super-Abschlussmöglichkeit, doch Gvardiol wirft sich hinein und fälscht entscheidend ab. Den zweiten Ball bekommt Neymar, der sich in den kroatischen Strafraum dribbelt und ansatzlos abschließt – aber kein Problem für Livakovic.

Brasilien gegen Kroatien jetzt live: Erste Chancen! Perisic verpasst

16. Minute: Kroatien agiert hier durchaus mutig. Modric klaut Casemiro den Ball, verpasst dann die Möglichkeit zum Abschluss und seine Flanke wird dann geklärt. Aber die Europäer verstecken sich hier keineswegs. Brasilien kommt hauptsächlich über links, wo bislang Vini Jr. der einzige Aktivposten ist.

11. Minute: Abtasten wird hier im WM-Viertelfinale bislang großgeschrieben. Kroatien agiert defensiv stabil, Brasilien hat zwar mehr vom Spiel, findet aber auch noch keine Lücke. Der Vize-Weltmeister hat durch Perisic die erste Möglichkeit. Der Tottenham-Star verpasst aber die Hereingabe von Pasalic knapp.

4. Minute: Die Kroaten lassen Brasilien kommen und greifen erst ab der Mittellinie an. Den ersten Abschluss hat daher auch die Selecao. Vini Jr. bekommt den Flugball auf links und zieht in die Mitte. Sein erster Abschluss wird zunächst geblockt, doch der zweite kommt aufs Tor. Aber kein Problem für Livakovic.

Brasilien gegen Kroatien jetzt live: Modric und Richarlison im Zweikampf. © IMAGO / Shutterstock

1. Minute: Anstoß! Der Ball rollt im Education City Stadium!

Update vom 9. Dezember, 15.55 Uhr: Die Hymnen laufen, gleich geht‘s los!

Update vom 9. Dezember, 15.41 Uhr: In 20 Minuten geht es endlich los! Das erste Viertelfinale der WM 2022 beginnt. Wir sind schon ganz heiß!

Update vom 9. Dezember, 15.11 Uhr: Was geht in Sachen Aufstellung bei Kroatien? Trainer Zlatko Dalic nimmt zwei Änderungen vor und bringt Pasalic anstelle von Stürmer Petkovic. Dadurch dürfte Kramaric auf der Neun agieren. Außerdem steht VfB-Star Sosa wieder zur Verfügung und startet hinten links.

Update vom 9. Dezember, 14.55 Uhr: Schiedsrichter der Partie im WM-Viertelfinale zwischen Brasilien und Kroatien ist übrigens Michael Oliver aus England. Das Spiel zwischen dem Rekord-Titelträger und dem aktuell Vize-Weltmeister findet in Al-Rayyan im Education City Stadium statt.

Update vom 9. Dezember, 14.46 Uhr: Die Aufstellung von Brasilien ist da! Trainer Tite nimmt bei der Selecao im Vergleich zum Achtelfinale keine Wechsel vor. Das kommt wahrlich nicht überraschend. Neymar beginnt logischwerise wieder, den Dreiersturm bilden Raphinha, Richarlison und Vinicius Junior.

Brasilien gegen Kroatien heute im Live-Ticker: Wer löst das Halbfinal-Ticket?

München/Al-Rayyan – Das erste Viertelfinale der WM 2022 steht heute an! Dabei will Top-Favorit Brasilien gegen Kroatien das Halbfinal-Ticket buchen. Der Selecao wird allerspätestens nach dem starken Auftritt im Achtelfinale gegen Südkorea (4:1) die größeren Chancen eingeräumt.

Mit ein Grund dafür ist die Rückkehr von Superstar Neymar. Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain hatte sich zum WM-Auftakt verletzt und anschließend die restlichen Spiele in der Gruppenphase bei der WM 2022 in Katar verpasst. Beim Comeback im Achtelfinale gegen Südkorea gelang ihm dann gleich ein Treffer.

Brasilien gegen Kroatien heute live: Aufregung um Neymar vor WM-Viertelfinale

Brasilien gegen Kroatien heute live: Aufregung um Neymar vor WM-Viertelfinale. © IMAGO / Russian Look

Vor dem WM-Viertelfinale heute gegen Kroatien sorgte der 30-Jährige mal wieder für Aufsehen. Wenn Neymar mit seinen goldenen Kopfhörern aus dem Mannschaftsbus steigt, werden Fußball-Romantiker die Augen verdrehen. So wird der Dribbler auch am Freitag wieder ins Stadion marschieren. Ausgerechnet dieser Spieler, soll einen Rekord von Pelé knacken?

„Rekorde zu brechen, ist für mich eine große Quelle des Stolzes“, sagte der 30-Jährige vor dem Viertelfinale am Freitag (16 Uhr) gegen Vize-Weltmeister Kroatien, „ich habe einige Dinge erreicht, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erreichen würde.“

Brasilien gegen Kroatien heute live: Sorgte Selecao für Karriereende von Modrić?

Auch wenn er jetzt schon Pelés 77 offizielle Tore für die Selecao erreichen sollte – ganz oben auf seiner To-do-Liste steht aber immer noch das Allerwichtigste: Brasilien nach 20 Jahren endlich den „Hexa“, den sechsten WM-Titel, schenken – und damit in die Reihe der Legenden aufsteigen. „Wir haben noch drei Spiele“, betonte er und meinte damit als Abschluss das WM-Finale am 18. Dezember in Lusail.

Auf Kroatien, das sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Japan durchgesetzt hat, wartet heute im WM-Achtelfinale also ein dicker Brocken. Sollte der Vize-Weltmeister gegen Brasilien bei der WM 2022 in Katar ausscheiden, könnte es auch das Ende von Luka Modrić in der Nationalelf sein. Der Weltfußballer von 2018 wird schließlich nicht jünger und feiert im kommenden Jahr bereits 38. Geburtstag . (smk/sid)