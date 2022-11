Fußball-Welt rastet nach Richarlison-Traumtor aus: Neues Video zeigt komplett andere Perspektive

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Ein magischer Moment von Brasilien-Star Richarlison versetzt die Fußball-Welt in Ekstase. Ein Video zeigt den traumhaften Seitfallzieher nochmal aus einer anderen Perspektive.

Lusail - Es ist die sportlich größte Szene dieser WM 2022: Vorlage, Annahme, Abschluss, Jubel: Vinicius Junior und Richarlison hoben die Fußball-Welt am Donnerstagabend kurz aus den Angeln.

Richarlison de Andrade Geboren: 10. Mai 1997 (Alter: 25 Jahre), Nova Venécia, Espírito Santo, Brasilien Stürmer Vertrag bei Tottenham Hotspur bis: 30.06.2027 Marktwert: 50 Millionen Euro

Richarlison mit Traumtor bei Brasilien-Sieg gegen Serbien

Was war passiert? 73. Minute zwischen WM-Topfavorit Brasilien und Serbien, die Selecao liegt nach Richarlisons Abstauber in der 62. Minute mit 1:0 in Führung.

Dann setzt Vinicius Junior über links zum Dribbling an, spielt eine groteske Außenrist-Flanke in die Mitte. Dort wartet schon wieder Richarlison, Brasiliens athletischer Mittelstürmer mit blondiertem Haarschopf. Der Ball kommt relativ flach, nicht geeignet für eine direkte Verwertung. Kein Problem für den Tottenham-Star: Annahme mit rechts, blitzschnelle Drehung um die eigene Achse, Seitfallzieher mit rechts, Tor. Und dann: pure Ekstase.

Fußball-Welt rastet wegen Richarlison-Traumtor aus: Neues Video zeigt komplett andere Perspektive

Wer den Moment im Stadion live miterleben durfte, wird ihn so schnell wohl nicht vergessen. Und auch auf den heimischen Sofas dürfte es ungläubige Blicke gegeben haben. Es dauerte auch nicht lange, bis das Tor von Fans aus aller Welt in den sozialen Netzwerken gefeiert wurde. „Verrückt“, „Schon jetzt das Tor der WM“, „Einfach nur Weltklasse“ oder „Hängt es ins Louvre“ - die Superlative überschlagen sich auch noch am Morgen danach.

Die FIFA teilte auf ihren Kanälen dann noch ein Video, das den Treffer in einer völlig neuen Perspektive zeigt: Aufgenommen von hinter dem Tor, im Anschluss sieht man die Brasilianer Richtung Fans stürmen. Gänsehaut! Dazu schrieb der Ausrichter des Turniers, der wegen der „One Love“-Binde schon viel Kritik einstecken musste, folgendes: „Richarlison! Was hast du gemacht?!“

WM-Held Richarlison sicher: „Wahrscheinlich eines der schönsten meiner Karriere und auch des Turniers“

Und der Maler dieses Kunstwerks? Der machte zur Pause, als es noch 0:0 stand, eine Ansage: „Ich habe meinen Kollegen in der Halbzeit gesagt, dass ich Bälle brauche. Und ihnen versprochen: Wenn ich Bälle bekomme, werde ich treffen“, berichtete der Richarlison nach der Partie im Interview.

„Es war ein wunderschönes Tor, es war akrobatisch - wahrscheinlich eines der schönsten meiner Karriere und auch des Turniers“, meinte der 25-Jährige weiter.

Der perfekte Moment: Brasiliens Richarlison bei seinem Traumtor gegen Serbien. © PA Images / Imago

Brasilien als nächstes gegen die Schweiz: Deutschland dann schon ausgeschieden?

Er habe allerdings sowohl bei Fluminense als auch bei Everton schon ähnliche Treffer erzielt, führte Richarlison anschließend aus: „Es macht mich glücklich, Tore zu schießen. Man muss immer heiß darauf sein, Tore zu schießen. Wenn ich im nächsten Spiel einen Ball bekomme, werde ich ihn wieder reinschießen.“

Pogba, Werner, Wijnaldum: Diese Stars verpassen die WM 2022 verletzt Fotostrecke ansehen

Die Schweiz (28. November) und Kamerun (2. Dezember) sollten also gewarnt sein. Die deutsche Nationalmannschaft (Sendetermine des DFB-Teams) könnte dann, wenn Richarlison das nächste Mal im Einsatz ist, schon ausgeschieden sein. Hier erfahren Sie, wie das Aus schon am Sonntag, 27. November, besiegelt ist. (akl)

Holen Sie sich Ihr Deutschland-Trikot: Wir machen es Ihnen leicht: Melden Sie sich für den tz WM-Newsletter an, um eines von drei aktuellen Deutschland-Trikots (Größe: L) zu gewinnen. Und damit nicht genug: Der Newsletter informiert Sie täglich über alle Spielergebnisse und Geschichten rund um die WM! Das Gewinnspiel endet am 1. Dezember. (Zu den Gewinnspielbedingungen). (kk)