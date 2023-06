Auch Bundesliga-Vereine und der DFB beteiligen sich an der Aktion

Ernste Video-Botschaft von Hummels: Matthäus und Höfl-Riesch ebenfalls an Aktion beteiligt

Von: Alexander Kaindl

Mats Hummels, Lothar Matthäus, Maria Höfl-Riesch und viele weitere Stars aus dem Sport- und Show-Business engagieren sich für den Blutspendedienst.

München – „Erst wenn‘s fehlt, fällt‘s auf.“ Unter diesem Motto fand auch in diesem Jahr der Weltblutspendetag statt. Zu diesem Anlass haben sich einmal mehr Größen aus dem Sport- und Show-Business für die Blutspende engagiert. Darunter auch Fußball-Weltmeister Mats Hummels, Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und Ski-Idol Maria Höfl-Riesch.

Mats Hummels Geboren: 16. Dezember 1988 in Bergisch Gladbach Stationen als Profi: FC Bayern München (2007), Borussia Dortmund (2008-2016), FC Bayern München (2016-2019), Borussia Dortmund (seit 2019) Spiele für die deutsche Nationalmannschaft (Tore): 76 (5)

Mats Hummels wirbt für den Weltblutspendetag

Hummels drehte zusammen mit TV-Moderatorin Laura Wontorra und Let‘s-Dance-Jurorin Motsi Mabuse einen Videoclip, in dem das Trio auf die Wichtigkeit des so ernsten, aber häufig vergessenen Themas aufmerksam macht.

„Alle sieben Sekunden wird in Deutschland eine Blutspende benötigt. Nur knapp fünf Prozent der Menschen in Deutschland spendet regelmäßig Blut. Blutspender sind Lebensretter. Spende Blut, rette Leben“, lautet die Botschaft. Hummels erklärte gegenüber dem Blutspendedienst außerdem: „Jedem sollte bewusst sein, dass sein Leben auf einen Schlag von einer Blutspende abhängig sein kann. Ein Mangel an Blutkonserven könnte lebensbedrohliche Folgen haben.“

Hummels mit ernster Video-Botschaft: Matthäus und Höfl-Riesch ebenfalls an Aktion beteiligt

Neben Hummels, der zuletzt anderweitig für Schlagzeilen sorgte, haben sich weitere Sportstars an der Aktion beteiligt. Zum Beispiel Lothar Matthäus und Maria Höfl-Riesch.

Höfl-Riesch schrieb auf Instagram: „Kennst Du Deine _lutgruppe ?D_s _lutgruppensystem teilt _lle Menschen in _lutgruppen ein. Diese fehlenden Buchstaben stehen für die von Kranken und Verletzten benötigten Blutgruppen A, B, AB und 0. Hilf auch Du, diese Lücke zu schließen – jetzt Blutspendetermin vereinbaren unter www.missingtype.de.“

Maria Höfl-Riesch, Mats Hummels (M.) und Lothar Matthäus werben für den Weltblutspendetag.

Blutspendedienst vor großer Herausforderung

Der Blutspendedienst klärte in einer Mitteilung darüber auf, wie ernst die Situation aktuell ist. Demnach stelle der demografische Wandel die Blutversorgung in Deutschland vor eine große Herausforderung.

„Die DRK-Blutspendedienste werden in den nächsten Jahren rund 275.000 Blutspender aus der spendestarken Babyboomer-Generation verlieren, was lebensbedrohliche Lücken in die Blutversorgung reißen könnte“, heißt es.



Auch Bundesliga-Vereine und der DFB beteiligen sich an der Aktion

Weitere Spitzensportler und Spitzensportlerinnen, aber auch Vereine und Verbände wie die Bundesligisten Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg und die TSG 1899 Hoffenheim sowie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) waren Teil der Kampagne.

Für den Pressesprecher der DRK-Blutspendedienste, Patric Nohe, eine tolle Sache: „Wir sind überwältigt, wie riesengroß das Engagement vor allem aus der Sportwelt ist, sich an diesem so wichtigen Aufruf zu beteiligen. Bundesweit benötigen wir täglich ca. 15.000 Blutkonserven. Um die überlebenswichtige Versorgung auch im Sommer zu gewährleisten, müssen die angebotenen Termine kontinuierlich hoch ausgelastet sein.“ (akl)