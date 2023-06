Riesen-Debatte um Claudia Neumann entbrannt: Sexismus oder fachlich einfach schlecht?

Von: Christoph Klaucke

Teilen

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann wird für ihren Auftritt beim Champions-Leauge-Finale scharf kritisiert. Eine Riesen-Debatte um Sexismus ist die Folge.

Mainz – Claudia Neumann schrieb vergangenen Samstag Fernsehgeschichte: Als erste Frau durfte die Sportreporterin ein Champions-League-Finale der Männer im deutschen TV kommentieren. Ihr Auftritt im ZDF kam jedoch nicht bei jedermann gut an. Nach dem 1:0-Sieg von Manchester City gegen Inter entbrannte eine Riesen-Debatte um Neumann: Geht es schlicht um Sexismus in der von Männern dominierten Fußballwelt oder ist die Frau am Mikro einfach nur schlecht?

Claudia Neumann Geboren: 2. Februar 1964 (Alter: 59 Jahre), Düren Beim ZDF seit: 1999

Kritik an Kommentatorin Claudia Neumann – ZDF spricht von „sexistisch unterlegten Shitstorm“

Neumann musste nach ihrem Kommentar im Endspiel der Königsklasse in den sozialen Medien viel Kritik einstecken. Neben sachlicher Bewertung wurde die 59-Jährige aber auch heftig beleidigt.

Das ZDF verurteilte „Hass und Beleidigungen“ gegen Neumann nach dem Champions-League-Finale und sprach von einem „sexistisch unterlegten Shitstorm“. Der Sender nannte beispielsweise Kommentare wie „Unqualifizierte Labertante“ und „Hauptsache die Frauenquote stimmt.“ Allerdings leistete sich Neumann auch einige Aussetzer und Versprecher, die sachliche Kritiker aufnahmen.

Claudia Neumann kommentierte als erste Frau das Champions-League-Finale der Männer. © Gladys Chai von der Laage/Imago

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann mit Fehler-Festival beim Champions-League-Finale

Schon bevor das CL-Finale überhaupt losging, unterlief Neumann der erste Patzer. In der Pre-Show heizte der nigerianische Musiker Burna Boy dem Publikum in Istanbul ein. Neumanns Kommentar: „Er ist ein absoluter Weltstar in seiner Heimat.“ Der Startschuss für ein Fehlerfestival in der restlichen Übertragung.

Sie erzählte von dem „Sehnsuchtsort Endspielfinalort“ und nannte City-Verteidiger Kyle Walker zunächst Dennis Walker dann Kylo Walker. Ilkay Gündogan ist für sie „einer, der lieber spricht, als dass er die ganz großen Ansprachen hält“. Der Höhepunkt ereignete sich kurz vor Schluss: Als Inter verzweifelt auf den Ausgleich drängte, fand sie über den fuchsteufelswilden Italo-Trainer heraus: „Inzaghi wollte, dass abgepfiffen wird.“ TZ-Kolumnist Jörg Heinrich findet in seiner TV-Kritik zum CL-Finale, dass Neumann die Worte versprangen.

Fußballstar und Sprachgenie: Diese Spieler können sich in etlichen Ländern verständigen Fotostrecke ansehen

Riesen-Debatte um Claudia Neumann entbrannt: Sexismus oder fachlich einfach schlecht?

Eindeutige Fehler, die angesprochen werden müssen und nicht mit „Sexismus“ abgestempelt werden dürfen, wie viele Kritiker in Bezug auf die ZDF-Reaktion meinen. „Ernsthaft. Nachdem Claudia Neumann jetzt so eine große Rolle bekommen hat, muss ZDF auch den Gegenwind sehen. Niemand von uns (der Großteil) hat etwas gegen Frauen in solchen Rollen, ihr fehlt es nur komplett an Fachwissen. Almuth Schult ist das perfekte Gegenbeispiel“, spielt ein Twitter-User auf die fundierten Analysen von ZDF-Expertin Almuth Schult bei der WM an.

„Was mich u.a. an Claudia Neumann stört: nicht ausreichendes Fachwissen, unangenehme Stimme (subjektiv), sehr monotone Art zu kommentieren, häufige Fehleinschätzung von Spielsituationen (Foul ja/nein etc.). Was mich nicht an Claudia Neumann stört: dass sie eine Frau ist“, heißt es in einer weiteren sachlichen Reaktion. Auch das anerkannte Fußball-Magazin 11 Freunde positioniert sich in der Debatte um Neumann vielsagend: „Es gibt genug männliche Kommentatoren, die mit ähnlichen fachlichen Problemen zu kämpfen haben wie Claudia Neumann. Aber die kommentieren dann auch keine Finalspiele.“

Sky-Kommentator appelliert an Claudia Neumann und das ZDF

Versöhnliche Worte fand Sky-Kommentator Frank Buschmann, der in der Neumann-Diskussion fast schon als eine Art Schlichter auftrat: „Bei Twitter war sehr viel sachliche Kritik, aber auch einiges an unsachlicher Kritik. Da kann man auch schon von Hate sprechen. Ich würde empfehlen – so wie das Usus ist –, dass sich die Verantwortlichen des ZDF und auch Claudia die Übertragung noch mal anschauen und überlegen, was gut oder schlecht war.“

„Ich würde empfehlen, wenn man sachlich Kritik übt, dass man einfach einen Gang zurückschaltet und wenn man sexistisch Kritik übt, man einfach die Klappe hält“, meinte Buschmann. Moderator Lou Richter spricht seiner ehemaligen Kollegin auf Twitter ein Lob aus: „Ich habe lange sehr gerne mit Claudia Neumann zusammengearbeitet. Eine klasse Kollegin, kompetent, freundlich, verlässlich. Ja, sie macht Fehler, wie wir alle. Aber sie nervt erheblich weniger als viele selbstgefällige Herren der Zunft.“ Wenige Tage nach dem CL-Finale ereignete sich beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft übrigens erneut ZDF-Chaos: Als Flick zur Erklärung ansetzt, wird er von KMH unterbrochen und die DFB-Übertragung beendet. (ck)