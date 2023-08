Robbie Williams singt umgedichteten Hit: Jetzt Spurs-Fan?

Teilen

Ist großer Fußball-Fan: Der britische Sänger Robbie Williams. © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Popstar Robbie Williams ist bekennender Fußball-Fan. Sein Herz gehört eigentlich dem unterklassigen Port Vale FC aus seiner Heimatstadt Stoke-on-Trent, aber Fans der Tottenham Hotspur haben ihn mit seinem umgedichteten Welthit „Angels“ jetzt inspiriert.

Berlin - „Ich denke, dann bin ich jetzt wohl ein Spurs-Fan, oder nicht?“, sagte der 49 Jahre alte Brite am Ende eines Videos auf seinem Instagram-Account, in dem er voller Inbrunst den von den Anhängern auf Spurs-Coach Ange Postecoglou umgedichteten Text seines Klassikers aus dem Jahr 1997 singt.

Den Song hatten die Fans der Spurs in neuer Fassung im Stadion gesungen. „Ohhh, wir spielen, wie wir wollen, mit Big Ange Postecoglou, ob das passt oder nicht“, heißt es nun in Anspielung auf den Australier, der den Ex-Club von Bayern-Neuzugang Harry Kane im Sommer übernommen hatte. Einige frühere Tottenham-Trainer werden in dem Song ebenfalls erwähnt.

„Ihr könnt eure Pochettinos, Contes, Mourinhos und selbst eure Christian Grosses behalten“, sang nun auch Williams, begleitet von einem Freund mit Gitarre, lauthals. „Denn überall, wo wir hingehen. Ich liebe nur Big Ange.“ dpa