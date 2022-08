Wo läuft Lewandowskis Liga-Debüt beim FC Barcelona heute live im TV und Stream?

Von: Stefan Schmid, Philipp Kuserau

Am Wochenende will Robert Lewandowski sein Debüt für Barca geben - live zu sehen im TV und Stream. © IMAGO/Xavi Urgeles

Gibt Robert Lewandowski heute sein Debüt für Barca? Alle Infos zur Übertragung von FC Barcelona gegen Rayo Vallecano im TV und Stream.

München/Barcelona - Es war das Transfertheater dieses Sommers! Nach acht Jahren, unzähligen Toren und Titeln beim FC Bayern München äußerte Robert Lewandowski den Wunsch, ein neues Kapitel beim FC Barcelona aufschlagen zu wollen. Die Bayern wiederum sahen auf dem Transfermarkt keinen passenden Ersatz - jedenfalls keinen, der pro Saison mehr als 40 Tore schießen könnte - und schoben dem Wechsel einen Riegel vor.

Die Schlammschlacht mit Lewandowski und seinem Agenten Pini Zahavi auf der einen und den FCB-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn auf der anderen Seite zog sich über Monate. Schlussendlich einigten sich beide Vereine auf eine Ablöse (mindestens 45 Millionen Euro) und nach einer weiteren Episode des Nachtretens sogar Spieler und der Bayern-Vorstand halbwegs versöhnlich.

Lewandowski rechtzeitig spielberechtigt für Barca? Laporta: „Robert war besorgt“

Beim 6:1-Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt zeigten die Bayern bereits, dass sie in Zukunft auch ohne die Tore des Polen zurechtkommen werden. Zur Halbzeit stand es bereits 5:0 für die Roten - fünf unterschiedliche Torschützen hatten sich bis dahin in den Spielbericht eintragen lassen. Und Lewandowski? Der wartet sehnlichst auf sein La-Liga-Debüt im Camp Nou am Samstagabend gegen Rayo Vallecano.

Kurios erschien allerdings, dass der Stürmer bei den Katalanen bis einen Tag vor dem Saisonauftakt noch nicht spielberechtigt war. Bevor Lewy offiziell für Barca auf Torejagd gehen darf, musste er erfolgreich registriert werden und dies geschah laut offizieller Homepage der spanischen Liga erst am Abend des 12. August. Bei der Vorstellung Lewandowskis offenbarte Barca-Präsident Joan Laporta, dass auch Lewy ob des engen Zeitfensters zur Registrierung besorgt sei. „Robert war besorgt, ob wir ihn registrieren könnten, sein Agent auch“, sagte Laporta. „Ich glaube, ich habe sie in dem Sinne beruhigt, dass wir alles tun würden, um ihn zu registrieren. Dass, falls wir nur einen registrieren könnten, Robert der Erste sein würde.“

Ob diese Aussagen wirklich Lewandowski und seinen Agenten beruhigt haben, lässt sich nicht bestätigen. Kurios erscheint dieses Statement des Barca-Präsidenten allemal. Der Liga-Auftakt ohne den Königstransfer im Sturm? Es wäre wohl der Super-GAU für Barcelona gewesen.

Begegnung FC Barcelona - Rayo Vallecano Datum Samstag, 13. August 2022 Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Camp Nou

Wo läuft FC Barcelona gegen Rayo Vallecano heute live im TV und Stream?

DAZN überträgt die Partie am Samstagabend live und exklusiv ab 21 Uhr im Live-Stream. Kommentiert wird das Spiel von Uwe Morawe und Experte Ralph Gunesch.

Mit der DAZN-App via Apple TV, Fire TV Stick oder Smart TV lässt sich das Saisondebüt Lewandowskis auch auf dem TV-Gerät streamen. (kus)

TV - Live-Stream DAZN Highlights DAZN