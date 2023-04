Lewandowski spricht über Fehlgeburt seiner Frau: Fans wollten nur, „dass ich treffe und einfach Robert bin“

Von: Niklas Kirk

In einem Interview äußert sich Robert Lewandowski über einen Schicksalsschlag für seine Familie und die unveränderte Erwartungshaltung an Profi-Fußballer.

München – Sowohl der Sportler, als auch die Medienfigur Robert Lewandowski haben in Polen einen hohen Stellenwert. Letztere bekam mit dem Doku-Film „Lewandowski – Unknown“ nun im polnischen Amazon Prime eine weitere Hommage an sein Lebenswerk. Dabei sollen Fans die Möglichkeit haben, das Bekannte Revue passieren zu lassen, als auch mit neuen Fakten überrascht zu werden. So sind Einblicke in sein Leben neben dem Platz und den dazugehörigen Rückschlägen auf dem Weg zum Erfolg mit inbegriffen.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 in Warschau/Polen Bisherige Vereine: Delta Warschau, Legia Warschau II, Znicz Pruszków, Lech Posen, Borussia Dortmund, FC Bayern München Aktueller Verein: FC Barcelona

Robert Lewandowski über die Anforderungen des Profitums: „musste mich auf Fußball fokussieren“

Ungewöhnlich offen sprach Lewandowski nun auch in einem Interview mit der SportBild, in dem neben seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona auch ein Schicksalsschlag innerhalb seiner engsten Familie thematisiert wird und wie er als Profi-Fußballer damit umgehen musste.

Konkret geht es um eine Fehlgeburt, die seine Frau Anna 2016 erlitt, noch bevor die beiden Töchter 2017 und 2020 zur Welt kamen. „Ja, das war eine schlimme Situation für uns als Familie“, erinnert sich Lewandowski. Daraufhin folgte für ihn, ein schwieriger Balanceakt zwischen dem beruflichen Fokus und dem persönlich erlebten. „Ich musste mich irgendwie auf Fußball fokussieren, hatte aber immer ein viel wichtigeres Thema im Kopf.“

Robert Lewandowski nach Schicksalsschlag direkt zur Europameisterschaft

Direkt danach reiste Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft zur EM nach Frankreich. „Für mich war das eine große Herausforderung: Wie lerne ich, mit schlimmen privaten Situationen umzugehen und auf dem Platz dennoch den Schalter zu finden, um dann als Spieler voll da zu sein?“

Hier kam die Mannschaft bis ins Viertelfinale und musste sich dem späteren Turniersieger Portugal im Elfmeterschießen geschlagen geben. Es war die Partie, in der Lewandowski sein einziges Tor schoss. Um seine Umstände wusste zu diesem Zeitpunkt jedoch niemand. „Die Zuschauer hatten keine Ahnung, sie haben nur erwartet, dass ich treffe und einfach Robert bin.“

Im Dienst des FC Barcelona: Ex-Bayern Stürmer Robert Lewandowski. © Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Robert Lewandowski über die Aussichten für Thomas Tuchel: „Muss das Team weiterentwickeln“

In selbem Gespräch blickt der Pole auch auf seinen ehemaligen Arbeitgeber in München und den jüngsten Trainerwechsel. Der Erfolg von Thomas Tuchel sei letztendlich davon abhängig, ob er „das Team weiterentwickelt“, um so keine Kritik aufkommen zu lassen, wie es im Fall von Julian Nagelsmann gewesen ist.

Dessen Entlassung bezeichnet Lewandowski als „Überraschung“ in Anbetracht der guten Leistungen in der Champions League und dem offenen Meisterschaftskampf in der Bundesliga. (nki)