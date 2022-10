Nach Clásico-Niederlage: Lewandowski wird von Fluglinie ausgelacht

Von: Stefan Schmid

Teilen

Es sind keine leichten Tage für Robert Lewandowski und den FC Barcelona. Jetzt kommt auch noch Spott von ungewohnter Seite durch die Billig-Fluglinie Ryanair.

Barcelona – Robert Lewandowski hat sich die bisherige Saison bei seinem neuen Arbeitgeber sicherlich anders vorgestellt. Trotz vielversprechendem Start enttäuscht der FC Barcelona zusehends und so droht das Aus in der Champions League. Ganz nach dem Motto „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“, macht sich nun ausgerechnet die Fluggesellschaft Ryanair öffentlich über Lewandowski lustig.

Mit dem sportlichen Negativtrend der Katalanen, die zuletzt im Clásico gegen Real Madrid enttäuschten, werden auch alte Vorwürfe an Lewandowski wieder laut.

Ryanair bietet Lewandowski Rückflug an – doch den gibt es gar nicht

Als ob es nicht genug Grund zum Ärger für Lewandowski nach der Niederlage gegen Real Madrid geben würde, muss er sich jetzt auch noch von Ryanair verspotten lassen. Die irische Billig-Fluggesellschaft repostete ein Bild des Stürmers auf ihrem spanischen Twitter-Account und versah es mit der Überschrift „Lewy du bist noch pünktlich, wir fliegen nach München …“. Ein unmoralisches Angebot, den Polen zurück zu seinem alten Arbeitgeber, dem FC Bayern, zu bringen?

Über Humor lässt sich bekanntlich streiten, aber über feststehenden Flugpläne sicherlich nicht. Denn so scheint sich der Admin des Twitter-Accounts von Ryanair wenig mit den Möglichkeiten seines Arbeitgebers beschäftigt zu haben. Weder von Madrid, noch von Barcelona, fliegt auch nur ein einziges Flugzeug der Fluggesellschaft nach München. Einzig von Girona (etwa 100 Kilometer von Barcelona entfernt) könnte Lewandowski eine Maschine nach „München-West“ nehmen. „München-West“ – von Ryanair so bezeichnet – ist dabei in Wirklichkeit der Flughafen in Memmingen.

Lewandowski und das angebliche Problem mit den großen Spielen

Für Robert Lewandowski, der vor der Saison für 45 Millionen Euro den FC Bayern in Richtung Spanien verließ, startete die Saison eigentlich perfekt. In bislang 13 Spielen gelangen ihm 14 Treffer für den FC Barcelona, fünf davon in der Champions League. Nach dem Abpfiff des Clásicos wurden aber schon wieder die ersten Unkenrufe laut, dass Lewandowski in großen Spielen nicht abliefere.

Robert Lewandowski wird von Carvajal zu Fall gebracht. © IMAGO/DAX Images

Der Vorwurf, in den entscheidenden Momenten seiner Torjäger-Aufgabe nicht nachzukommen, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ausgemachter Quatsch. Zwar traf er im Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern nicht, allerdings erzielte er gegen Inter Mailand in der Champions League beim 3:3 den so wichtigen Doppelpack. Und auch gegen Real Madrid konnte er trotz Torlosigkeit überzeugen, so gelang ihm die Vorlage zum einzigen Tor der Katalanen bei der 1:3-Niederlage.

Ein Torerfolg blieb Lewandowski gegen die Königlichen auch deshalb verwehrt, weil der Schiedsrichter trotz eines Fouls am Polen auf einen Elfmeterpfiff verzichtete. Dies wiederum brachte den Barca-Präsidenten so auf die Palme, dass dieser die Schiri-Kabine stürmte. (sch)