Schalke-Star Zalazar über die Faszination Königsblau: „Du musst Schalke leben!“

Ist begeistert von seinem Trainer: Schalkes Rodrigo Zalazar (M). © David Inderlied/dpa

In der Hinrunde noch abgeschlagen Letzter, ist der Klassenerhalt für Schalke plötzlich wieder greifbar. Mittendrin: Spielmacher Rodrigo Zalazar (23). Das tz-Interview vor dem Spiel gegen den FC Bayern.

München – Vor der Mammutaufgabe beim FC Bayern München spricht Schalke-Star Rodrigo Zalazar im tz-Interview über die Wucht der Fans und mögliche Hilfe für Revier-Rivale Dortmund.

Herr Zalazar, Sie feierten zuletzt zwei Last-Minute-Siege gegen Bremen und Mainz. Die Fans in der Kurve explodierten regelrecht ...

Es war beide Male sehr emotional. Unsere Fans sind fantastisch. Auswärts fühlt es sich für uns oft so an, als ob wir ein Heimspiel hätten. Egal, wo wir hinreisen, es sind immer unglaublich viele Schalker dabei. Ihnen gebührt ein großer Anteil an unserem Erfolg.

Weil Sie die Mannschaft bis zur letzten Sekunde antreiben?

Sie stehen immer hinter uns. Und es fühlt sich großartig an, sie glücklich zu machen. Die Leute arbeiten unter der Woche hart, fahren dann am Wochenende mit dem Bus unzählige Stunden zu den Spielen. Sie mussten in den vergangenen Jahren oft leiden. Sie verdienen es, dass wir den Klassenerhalt packen.

Was bedeutet Ihnen diese Unterstützung?

Sehr, sehr viel. Ich habe Schalke und die Fans in mein Herz geschlossen. Alles, was ich tue, tue ich auch für sie. Vom ersten Tag an haben sie mich immer unterstützt – in schweren Zeiten sogar noch mehr als in guten. Egal, was passiert, das werde ich nie vergessen.

„Wir werden wieder alles geben und versuchen, zu punkten“, meint Schalkes Rodrigo Zalazar vor dem Gastspiel beim FC Bayern. © Maik Hölter/imago

Schalke-Profi Rodrigo Zalazar über Abstiegskampf: „Wandle Druck in Motivation um“

Haben Sie so etwas schon mal erlebt?

In dem Ausmaß nicht, nein. St. Pauli hat auch großartige Fans. Aber ich glaube es wird schwer, etwas Vergleichbares wie auf Schalke woanders zu finden.

Nach dem Sieg gegen Bremen weinten zwei Ihrer Kollegen. Was macht der Druck im Abstiegskampf mit Ihnen?

Ich wandle den Druck in Motivation um. Ich möchte den Fans zeigen, dass wir niemals aufgeben. Ich kann damit gut umgehen, auch wenn ich noch jung bin. Auf Schalke hast du generell Druck.

Warum ist es gerade auf Schalke so wichtig, den Verein und die Fans verstanden zu haben?

Es reicht meiner Meinung nach nicht, den Club zu verstehen – du musst ihn leben. Gelsenkirchen ist eine bescheidene Stadt. Hier arbeiten die Menschen hart. Und Schalke ist für sie das größte. Ob in der ersten oder zweiten Liga, das Stadion ist immer voll. Wenn neue Spieler kommen, fragen sie mich ungläubig: Wie kann das sein?! Es gibt nicht viele Orte, an denen die Liebe zum Sport und zum Verein so groß ist, wie hier. Schalke ist eine Familie.

Zum Sportlichen: Woher kommt die mentale Stärke der Mannschaft?

Vom ersten bis zum letzten Mann: Wir wissen alle, was wir wollen und was wir dafür tun müssen. Domme Drexler kam gegen Bremen z. B. von der Bank und hat das Siegtor geschossen. Sebastian Polter kam in Mainz rein und hat es super gemacht. Wir ziehen alle an einem Strang.

Schalkes Rodrigo Zalazar reagiert auf Einladung des Dortmunder Bürgermeisters

In der Hinrunde holte Schalke nur neun Punkte und war abgeschlagen Letzter. Jetzt sind es in 14 Spielen schon 21 Punkte, der Klassenerhalt ist wieder greifbar. Welchen Anteil daran hat Trainer Thomas Reis?

Wir haben einen Coach wie ihn gebraucht. Er hat eine klare Spielidee und in den vergangenen Monaten viel bewegt. Jeder sieht, dass er ein super Trainer ist. Er weiß, wie er die Spieler kommunikativ anpacken muss. Mit ihm zu arbeiten, das macht unheimlich viel Spaß.

Marius Bülter traf in Mainz doppelt und schoss den Siegtreffer, hat schon elf Tore auf dem Konto. Ist er Schalkes Lebensversicherung?

Er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Auf dem Platz macht es das für mich auch einfacher, wenn man Spieler wie ihn neben sich hat. Er ist in Topform. Gefühlt ist jeder Schuss von ihm drin (lacht).

Jetzt geht es zum Tabellenführer nach München. Der Dortmunder Bürgermeister hat Sie und Ihre Kollegen ins Rathaus eingeladen, wenn sie dem BVB Schützenhilfe leisten. Nehmen Sie die Einladung an?

Wir fahren nach München, um für Schalke und unsere Fans zu gewinnen.

Hilfe für Dortmund würde aber bedeuten, dass sie dem Klassenerhalt einen bedeutenden Schritt näher kommen...

Ich will gemeinsam mit dem Team den Klassenerhalt schaffen, der Rest ist mir egal.

Rodrigo Zalazar im tz-Interview: „Der Club verdient es, Bundesliga zu spielen“

Ist ein Sieg beim FC Bayern wirklich möglich?

Bayern hat Weltklassespieler und unglaublich viel Qualität. Im Fußball weiß man aber nie, was passiert. Wir werden wieder alles geben und versuchen, zu punkten.

Schafft Schalke den Klassenerhalt?

Davon bin ich überzeugt. Wir werden alles dafür geben und es am Ende schaffen. Der Club verdient es, in der Bundesliga zu spielen.

Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir es schaffen werden.

Würden Sie bei einem Abstieg bleiben?

Darüber denke ich im Moment nicht nach. Für mich zählt jetzt nur der Klassenerhalt. Ich bin mir, wie eben schon gesagt, zu 100 Prozent sicher, dass wir es schaffen werden.

Wenn Sie bleiben, könnten Sie vielleicht wieder mit ihrem Kumpel Darko Churlinov zusammenspielen.

Persönlich fände ich das super. Wir sind enge Freunde. Die Fans mögen ihn auch sehr. Aber das ist Sache des Vereins.

Sie haben ihn kürzlich nach Gelsenkirchen eingeladen, ein gemeinsames Video gepostet und sich ja schon fast wie ein Berater verhalten ...

Dieser Wirbel, der daraus entstanden ist, war verrückt. Das war gar nicht meine Intention. Er hat mich einfach nur besucht – mehr nicht. Als ich ihn vom Bahnhof abgeholt habe, habe ich mich so gefreut, dass ich dieses kurze Video aufgenommen haben. Er war zwei Tage bei mir und ich kann ihnen sagen, dass wir sonst niemanden getroffen haben. Ich pikse ihn immer und sage ihm, dass er zurückkommen soll. (lacht) Aber wie gesagt: Es liegt nicht in unseren Händen, meine Arbeit liegt auf dem Platz.

Interview: Johannes Ohr