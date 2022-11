Roland Kaiser immer ähnlicher!? TV-Zuschauer verwechselt WM-Moderator mit Schlager-Star

Von: Armin T. Linder

Der echte Roland Kaiser. © Eibner-Pressefoto/IMAGO

Ein skurriles Aha-Erlebnis bei der WM 2022 machte ein Twitter-User öffentlich: die Ähnlichkeit zwischen einem Moderator und Schlager-Star Roland Kaiser.

München - Wie bei jedem Sport-Großereignis stehen auch bei der WM 2022 immer wieder die TV-Köpfe im Blickpunkt: Jessy Wellmer unterlief eine peinliche Panne, Esther Sedlaczek sorgte mit ihrem Outfit für Diskussionsstoff. Und Béla Réthy ist natürlich auch einmal mehr Thema. Eher in die Abteilung „skurril“ fällt eine Beobachtung, die ein Twitter-User postete: Er verwechselte MagentaTV-Moderator Johannes B. Kerner nach eigenen Angaben mit Roland Kaiser!

WM-Moderator Johannes B. Kerner: Ähnlichkeit mit Roland Kaiser?

„Oh, gerade Magenta eingeschaltet und mich gefragt, warum sich da Roland Kaiser mit Ballack, Stindl und Kemme unterhält“, schreibt er. Dann wurde ihm erst klar, dass es sich um Johannes B. Kerner kandelt und nicht um Roland Kaiser. Der User untermauert die Ähnlichkeit der beiden mit einer Foto-Collage. „Hat er gesungen?“, will ein anderer Nutzer prompt wissen.

Was bis dahin höchstens einen Schmunzler wert ist, zieht schon seit Jahren seine Kreise. Denn immer wieder bemerken Twitter-Nutzer eine Ähnlichkeit zwischen der Moderatoren-Legende und dem Schlager-Star. Werden sich die beiden etwa immer ähnlicher?

Johannes B. Kerner: Immer wieder sieht jemand Ähnlichkeit mit Roland Kaiser

„Der Moment, in dem man aus Versehen am Fernseher falsch schaltet und denkt: Der Johannes B. Kerner ist aber auch alt geworden. Und dann ist es Roland Kaiser“, schrieb dieses Jahr ein Twitter-Nutzer. „Kerner sieht aus wie Roland Kaiser in dem Anzug“ ein anderer schon zuvor. „Roland Kaiser und Johannes B. Kerner nähern sich optisch immer weiter an“ und „Stelle gerade fest, dass Johannes B. Kerner von der Seite zunehmend Roland Kaiser ähnelt“ andere in der Vergangenheit.

Über ein Verwandtschaftsverhältnis der beiden ist jedenfalls nichts bekannt. Aber: Johannes B. Kerner ist mit seinen 57 Lenzen immerhin 13 Jahre jünger als Roland Kaiser. Insofern ist der Vergleich wenig schmeichelhaft für den Moderator. Oder aber der Schlager-Sänger hat sich einfach gut gehalten. Roland Kaiser gestand unlängst eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Fotografen. (lin)