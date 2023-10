Rooney neuer Trainer von Birmingham City

Ist neuer Trainer von Birmingham City: Wayne Rooney. © Barrington Coombs/dpa

Der frühere Stürmerstar von Manchester United war zuletzt in den USA als Trainer tätig. Nun versucht er sein Glück in der alten Heimat.

Birmingham - Der frühere englische Fußballnationalspieler Wayne Rooney ist zum Trainer des englischen Zweitligaclubs Birmingham City berufen worden.

Der ehemalige Stürmerstar sei für dreieinhalb Jahre verpflichtet worden, teilte der Verein mit. Rooney werde den Posten umgehend antreten. Unterstützt werde er von seinem früheren Nationalmannschaftskollegen Ashley Cole, der seine Rolle als Assistenztrainer der englischen U-21-Nationalmannschaft aber beibehalte. Rooney war zuletzt beim nordamerikanischen Erstligisten D.C. United als Trainer unter Vertrag.

„Bin vollkommen begeistert“

„Ich bin vollkommen begeistert, in einer so aufregenden Zeit zu Birmingham City zu stoßen. Es ist sehr klar, dass sie einen Plan haben und entschlossen sind, ihre Ambitionen für den Club in die Tat umzusetzen“, sagte der langjährige Stürmer des englischen Erstligisten Manchester United der Mitteilung zufolge. Das Team habe einige aufregende junge Spieler und einige, deren Durchbruch in der ersten Mannschaft noch bevorstehe. „Ich habe einen klaren Weg, den das Team spielen soll und ich werde gemeinsam mit meinem Trainerteam hart daran arbeiten, das umzusetzen“, sagte der 37-Jährige.

Birmingham-City-Miteigentümer und Vorstandsvorsitzender Tom Wagner bezeichnete Rooney als „geborenen Sieger“, der „The Blues“, wie der Club auch genannt wird, in die nächste Phase seiner Reise führen werde. „Seine Spielphilosophie wird dabei helfen, die Ziele zu erreichen, die wir für Birmingham City gesetzt haben“, sagte Wagner laut der Mitteilung. dpa