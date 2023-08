Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV: DFB-Pokal live im TV und Stream

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Essen – Der Hamburger SV ist mit vier Punkten aus zwei Spielen ordentlich in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet. Nun steht die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal an und der HSV geht als Favorit in die Partie gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen, der aber seine Chance suchen wird, die Hamburger aus dem Wettbewerb zu werfen.

Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV: Wer zieht in die nächste Runde ein?

„Für uns ist es wichtig, dass wir im Gegensatz zum Spiel in Karlsruhe nicht nur dabei, sondern von der ersten Minute an voll da sind. Wir nehmen den Wettbewerb sehr ernst“, sagte HSV-Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Rot-Weiss Essen.

„Von Horst Hrubesch habe ich schon einige Geschichten vom Mythos Hafenstraße gehört. Die zwei Vereine werden nur durch eine Liga unterschieden. Tradition und Leidenschaft haben sich beide Clubs auf die Fahne geschrieben“, so Walter weiter, der auf der Torwartposition einen Wechsel vornimmt. „Matheo Raab wird im DFB-Pokal zwischen den Pfosten stehen, das haben wir schon vor der Saison beschlossen. Er hat eine tolle Entwicklung genommen.“

Das Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV steigt am Sonntag, 13. August 2023, um 13:00 Uhr in Essen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV wird nicht live im Free-TV übertragen .

im . Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF

Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Essen startet am Sonntag, 13. August 2023 , um 12.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13:00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

