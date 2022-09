Wer zeigt die Europa- und Conference League heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Vor den mitgereisten Fans feiern die Spieler des 1. FC Köln das 2:0 beim Fehérvár FC. © Marton Monus/dpa

Der SC Freiburg und Union Berlin treten in der Europa League an, Köln in der Conference League. Wer zeigt die Spiele heute live im TV und Stream? Alle Infos.

Köln ‒ Der erste internationale Spieltag hätte für die drei Bundesliga-Teams nicht unterschiedlicher laufen können. Der SC Freiburg setzte sich in der Europa League knapp vor heimischem Publikum gegen Qarabag durch. Union Berlin setzte den Auftakt in Köpenick gegen die belgische Überraschungsmannschaft Royale Union Saint-Gilloise in den Sand und der 1. FC Köln begann sein Europa-Abenteuer in der Conference League an der französischen Südküste. Mit dem 1:1 bei Gruppenfavorit OGC Nizza hätte der Klub eigentlich zufrieden sein können.

Allerdings gab es im Vorfeld der Partie schwere Fan-Ausschreitungen in Nizza, das Spiel musste daher sogar um eine Stunde verschoben werden. Laut mehreren Berichten kam es schon vor dem Stadion zu Angriffen von Nizza-Fans auf Kölner Anhänger. Um sich angeblich zu rächen, haben gewaltbereite Fans des 1. FC Köln mit Unterstützung aus Paris anschließend die Konfrontation mit den Nizza-Fans im Stadion gesucht und wollten den Heim-Block stürmen. Die beiden Seiten prügelten sich mit Gegenständen, FC-Trainer Steffen Baumgart musste auf der Tribüne sogar alles mit ansehen.

Begegnung Wettbewerb Anpfiff Stadion Olympiakos Piräus - SC Freiburg UEFA Europa League 15. September, 18.45 Uhr Georgios Karaiskakis, Piräus Sporting Braga - Union Berlin UEFA Europa League 15. September, 21.00 Uhr Municipal, Braga 1. FC Köln - 1. FC Slovacko UEFA Conference League 15. September, 21.00 Uhr Rhein-Energie-Stadion, Köln

Tolle Auswärtsfahrten: Union reist nach Braga, Freiburg nach Piräus

Das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Slovacko dürfte problematisch werden. Sportlich muss die Partie jedoch gewonnen werden, wenn der FC weiterhin um die nächste Runde spielen möchte. Genauso geht es auch Union Berlin in der Europa League. Die Spitzenreiter der Bundesliga reisen ins malerische Braga, um dort die ersten Gruppenpunkte einzufahren. Im deutschen Oberhaus könnte es nicht besser laufen - jetzt muss die Mannschaft von Urs Fischer nur noch an den Donnerstagen abliefern.

Der SC Freiburg kriegt bislang beides unter einen Hut. Die Breisgauer sind derzeit „erster Union-Verfolger“ in der Liga und auch in Europa auf Kurs. Auf Christian Streich und Co. wartet eine spannende Auswärtsfahrt zu Olympiakos Piräus, dem wohl besten Gegner der Gruppenphase.

Welches Spiel der Europa/Conference League wird heute live im TV gezeigt?

Die Übertragungsrechte an beiden Wettbewerben liegen bei RTL. Der Kölner Sender wird an jedem Spieltag eine Partie live zeigen, diese wird immer um 21.00 Uhr angepfiffen. Am 2. Spieltag berichtet der Sender live aus dem Rhein-Energie-Stadion in Köln und wird die Partie zwischen den Geißböcken und dem 1. FC Slovacko zeigen. Laura Papendick übernimmt die Vorberichte mit den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. Marco Hagemann kommentiert die Begegnung gemeinsam mit Steffen Freund.

Wer überträgt die Spiele des SC Freiburg und von Union Berlin heute live im Stream?

Begegnung TV Live-Stream Olympiakos Piräus - SC Freiburg - RTL+ Sporting Braga - Union Berlin - RTL+ 1. FC Köln - 1. FC Slovacko RTL RTL+

Sollten Sie sich die Spiele von Freiburg und Union Berlin anschauen wollen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+. Der Streamingdienst des Kölner Privatsenders kann monatlich gekündigt werden und steht 30 Tage kostenlos zur Verfügung. Dort sehen Sie die Einzelspiele und die Konferenz mit mehreren Begegnungen. Über jeweilige Apps können die Partien außerdem auf Smart-TVs geschaut werden. (ta)