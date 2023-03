„Das Schlechteste, was ich je gesehen habe“: RTL-Experte Matthäus zerreißt DFB-Elf

Von: Patrick Mayer

Bedient: Die deutsche Nationalmannschaft verliert 2:3 gegen Belgien. © IMAGO/Jan Huebner

Lothar Matthäus analysiert die schwache Anfangsphase Deutschlands gegen Belgien bei RTL schonungslos. Bayerns Joshua Kimmich wirkt konsterniert.

München/Köln – „Das war nichts heute!“ Joshua Kimmich vom FC Bayern brachte mit vier Worten auf den Punkt, was sich beim 2:3 (1:2) Deutschlands gegen Belgien in den ersten 30 Minuten abgespielt hatte.

Deutschland verliert gegen Belgien: Lothar Matthäus analysiert schonungslos

Die Tore von Yannick Carrasco (6. Minute), Romelu Lukaku (9.) und Kevin De Bruyne (78.) brachten den „Roten Teufeln“ vor 42.910 Zuschauern in Köln den Sieg. Niclas Füllkrug per Handelfmeter (44.) und Serge Gnabry (87.) erzielten die Tore für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Nach einer ganz schwachen ersten halben Stunde hätte es aber gut und gerne 4:0 für die Belgier stehen können.

Entsprechend heftig fiel die Analyse von Lothar Matthäus hinterher aus. „Was da Deutschland gespielt hat, das war das Schlechteste, was ich eigentlich in meiner langen, langen Laufbahn fast schon gesehen habe“, sagte der Rekord-Nationalspieler bei RTL: „Sie haben sich nicht in den Zweikämpfen gewehrt, sie haben die Belgier spielen lassen. Sie sind verdient 0:2 - und glücklicherweise nur 0:2 - in Rückstand geraten.“

Im Video: De Bruyne zu stark - DFB-Elf verliert gegen Belgien

Erst mit den Einwechslungen des Dortmunders Emre Can und - überraschend - des Wolfsburgers Felix Nmecha (je 32. Minute) sei das DFB-Team „aufgewacht“, meinte Matthäus weiter - und legte nach: „Das war ein Komplett-Versagen in den ersten 30 Minuten. Die Mittelfeldspieler haben die Zweikämpfe nicht gewonnen. Wenn die Abwehr dann nicht in die Zweikämpfe kommt, sehen sie natürlich schlecht aus. Aber die Mittelfeld-Achse mit Goretzka und Kimmich hat schon nicht funktioniert. Außen sind sie mit Gnabry und Wirtz auch nicht rechtzeitig zurückgekommen. Es war ein komplettes Versagen der ganzen Mannschaft.“

Deutschland von Belgien düpiert - Bayerns Leon Goretzka muss verletzt raus

Die Belgier hatten ein ums andere Mal das hohe deutsche Pressing mit geschickten Ballstafetten über das starke Trio De Bruyne, Lukaku und Carrasco überspielt. Leipzigs David Raum links und Marius Wolf (Borussia Dortmund) rechts bekamen ihre jeweiligen Flanken überhaupt nicht verteidigt, und die gesamte deutsche Mannschaft offenbarte erneut Schwächen in der Rückwärtsbewegung bei Ballverlust.

Experten tauschen sich aus: Bundestrainer Hansi Flick (li.) und RTL-Experte Lothar Matthäus. © IMAGO/Jan Huebner

So verfehlte Dodi Lukebakio (Hertha BSC) das deutsche Tor nach einem Konter nur um Zentimeter (19.). Und der 29-jährige Lukaku setzte einen Kopfball nach einer Ecke wuchtig gegen die Latte (21.). Dann musste auch noch der Münchner Leon Goretzka verletzt vom Feld (32.).

Schwaches DFB-Team: Lothar Matthäus und Bayerns Joshua Kimmich üben Kritik

Nach der Partie kritisierte auch Bayerns Joshua Kimmich die fahrige Anfangsphase deutlich. „In den ersten 20 Minuten kann es 3:0, 4:0 stehen. Da waren wir viel zu fehleranfällig gegen den Ball, wir haben viel zu viele Bälle verloren. Ganz schlimm waren die ersten 15 Minuten, da waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, nicht hungrig“, meinte der Schwabe bei RTL: „Belgien hat es gar nicht so gut gemacht. Und dann gehen sie wegen unserer Fehler 2:0 in Führung. Das war nichts heute, das muss man so sagen. Die Fehler müssen aufhören, die müssen wir abstellen. Wir müssen von Anfang an auf dem Platz sein und hungrig sein.“ (pm)