Rudi Völler steht voll hinter Flick und erlebt „brennenden“ Bundestrainer

Rudi Völler erklärt in einem Podcast, was in den kommenden Monaten vor der EM 2024 wichtig ist und verrät, was er nach dem Karriereende nicht machen wird.

München/Frankfurt am Main – Die A-Nationalmannschaft? Zweimaliges Vorrunden-Aus bei der WM. Die DFB-Frauen? Ebenfalls ein historisches WM-Debakel. Und die U21-Nationalelf? Bereits in der Gruppenphase der EM ausgeschieden.

Der deutsche Fußball hat definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Hansi Flick steht als Bundestrainer zudem nach den ernüchternden Auftritten in den Juni-Länderspielen gehörig in der Kritik. Nun geht es für die Nationalmannschaft in den kommenden Tagen gegen Japan (9.) und Frankreich (12.). Ob danach wirklich Vorfreude auf die EM aufkommt?

Rudi Völler bezieht genau zu diesen Themen im Podcast „Spielmacher“ von 360Media Stellung. Gemeinsam mit Moderator Sebastian Hellmann spricht der DFB-Sportdirektor über die Vorfreude auf die Heim-EM, die teils überzogenen Kritik am DFB und die drei Dinge, die er bereits nach seiner Tätigkeit bei Bayern Leverkusen nicht machen wollte – und auch jetzt nicht vorhat zu machen.

Rudi Völler im „Spielmacher“-Podcast über ...

… die Vorfreude auf die EM im eigenen Land und seinen Glauben an ein erfolgreiches Turnier: „Das war mein allererster Gedanke, als ich die Aufgabe aus der Taskforce als Sportdirektor angenommen habe. Es war mein Ziel, dann eine tolle Europameisterschaft zu spielen. Ich habe mich nie versteckt. Wenn Deutschland ruft, das klingt jetzt zwar etwas hochtrabend, ist da eine gewisse Ehre dabei. Dann gehe ich noch nicht aufs Altenteil und will meinen Teil dazu beitragen, zu versuchen Hansi Flick und den ganzen DFB zu unterstützen. Ich freue mich auf die Europameisterschaft, auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht so gut waren.“

… die sehr enttäuschenden Auftritt der DFB-Elf zuletzt: „Ich bin ja lange im Geschäft, man kann nicht immer nur gewinnen, man erlebt auch immer mal Rückschläge. Die haben wir in den letzten drei Länderspielen nun erlebt, die waren einfach schlecht. Doch bei aller Kritik: Ich gehe davon aus, dass Hansi und sein Team eine Mannschaft zusammenstellen werden, die konkurrenzfähig ist bei der EM.“

Rudi Völler vertraut Hansi Flick – und erlebt einen brennenden Bundestrainer

… die Kritik am Bundestrainer nach den Auftritten im Juni: „Er hat es ja verstanden. Er hat experimentiert, auch die Dreierkette versucht und neue Spieler eingesetzt. Das ist sein gutes Recht, da hatte er die hundertprozentige Unterstützung. Aber es war klar, wenn es dann in das EM-Jahr geht, dass sich Mechanismen einspielen müssen. Das bedeutet nun, dass man den Kader, die erste Elf oder den engeren Kreis schafft, der bei der Europameisterschaft dabei sein wird. In dieser Phase sind wir jetzt. Bei allem Druck, den er spürt, habe ich aus vielen Gespräche mit Hansi gemerkt, dass er immer noch brennt, um in den beiden Spielen gegen Japan und Frankreich zu zeigen, was wir immer noch für einen Fußball spielen können in Deutschland.“

… die Kritik am DFB und der Jugendarbeit: „In den letzten zwei, drei Monaten wurde viel mit dem Finger auf den DFB gezeigt. Da habe ich mir gedacht, warum wehrt sich denn keiner? Klar, Hannes Wolf im Doppelpass, der dann mal erklärt hat, wie man im Jugendbereich trainiert. Da wurde anschließend kritisiert, dass bei den Sechs-, Sieben-, Achtjährigen die Ergebnisse abgeschafft wurden. Aber dass dies in anderen Ländern schon seit Jahren so ist, das wusste dann wieder niemand. In England, Belgien oder Österreich funktioniert das ja gut – und die haben ja gute Spieler. Dabei dachte ich mir, irgendeiner muss das jetzt sagen, sonst sage ich‘s, obwohl ich mit dem Bereich nichts zu tun habe: Lasst euch doch nicht alles gefallen! Daher habe ich mir jetzt auch – unabhängig von den Spielen mit der A-Mannschaft, wenn zu sehr mit dem Finger auf den DFB gezeigt wird – auf die Fahne geschrieben, dass ich dazwischen grätschen werde.“

Drei Dinge, die Rudi Völler nach seiner DFB-Tätigkeit nicht machen will

... seine Pläne nach seiner Tätigkeit als DFB-Sportdirektor: „Das ist ja alles mehr zum Schmunzeln, was ich jetzt sage. Ich wurde bereits nach meinem Ende bei Bayern Leverkusen danach gefragt, was ich nun machen werde. Damals wusste ich es noch nicht, aber ich konnte drei Dinge nennen, die ich nicht machen werde. Ich werde definitiv immer noch keinen Latte Macchiato trinken. Frauengetränk. Ich werde mir kein Tattoo stechen lassen, das mache ich immer noch nicht und ich fange auch nicht mit Yoga an. Das sind die drei Dinge – und ich weiß, da mache ich mir auch nicht immer Freunde mit und es klingt ein bisschen machohaft. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen zum Schmunzeln gemeint.“