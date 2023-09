Völler und Deschamps verstehen sich blendend – doch ihre gemeinsame Sprache verblüfft

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Rudi Völler und Didier Deschamps verbindet eine gemeinsame Spieler-Station. Bis heute schätzen sich die beiden. Ihre gemeinsame Sprache überrascht aber.

Dortmund – Auch wenn es nur ein Testspiel war, Deutschland gegen Frankreich gehört zu den absoluten Länderspiel-Klassikern. Zu viele Schlachten haben die beiden Nachbarländer in der Vergangenheit geschlagen. Am Dienstag hatte die DFB-Elf das bessere Ende für sich. Erst zum zehnten Mal siegte Deutschland in insgesamt 33 Aufeinandertreffen.

Rudi Völler Geboren: 13. April 1960 (63 Jahre alt) in Hanau Aktuelle Position: DFB-Sportdirektor Bilanz als Bundestrainer: 54 Spiele (30 Siege, 11 Remis, 13 Niederlagen)

Völler und Deschamps gewannen gemeinsam die Champions League

An der Seitenlinie standen am Dienstag zwei echte Legenden ihrer Länder: Didier Deschamps und Rudi Völler. Beide wurden als Spieler Weltmeister, Deschamps krönte sich 2018 zusätzlich als Trainer noch mit dem WM-Titel. Völler verpasste dieses Kunststück 2002 als Vize-Weltmeister.

Auf Klubebene errangen die beiden Legenden ihren größten Erfolg als Spieler zudem gemeinsam. 1993 gewannen sie mit Olympique Marseille die Champions League. OM ist bis heute der einzige französische Verein, dem dieser Coup gelang.

Didier Deschamps und Rudi Völler schätzen sich. © X @ Equipe de France / Imago

Völler und Deschamps mit gegenseitiger Wertschätzung

Insgesamt spielten Deschamps und Völler zwei Jahre zusammen in Marseille und sind sich daher bestens bekannt. Schon vor dem Länderspiel freute sich der französische Nationaltrainer auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen. „Das ist eine große Freude für mich. Rudi ist jemand, den ich sehr wertschätze“, erklärte der 54-Jährige vor dem Aufeinandertreffen.

Die gegenseitige Wertschätzung konnte man auch kurz nach Abpfiff am Dienstag erkennen. Beim üblichen Shake-Hand der Trainer scherzten die beiden schon auf dem Spielfeld. Und auch nach der Pressekonferenz unterhielten sich die beiden Lichtgestalten angeregt und verabschiedeten sich mit einer innigen Umarmung, wie ein Video des französischen Fußballverbandes auf X (vormals Twitter) zeigt.

Flicks Vorgänger: Das sind alle deutschen Fußball-Bundestrainer Fotostrecke ansehen

Völler und Deschamps als Spieler in Italien aktiv

Bleibt nur noch die Frage: Auf welcher Sprache verständigten sich die beiden Nationaltrainer? Französisch? Englisch? Oder sogar auf Deutsch? Die Antwort: Weder noch. Wie dem Video zu entnehmen ist, unterhielten sich die beiden auf Italienisch.

Kein Wunder spielte doch Deschamps insgesamt fünf Jahre bei Juventus Turin und Völler, der sich jetzt wieder auf die Suche nach einem Nachfolger für Hansi Flick geben wird, ebenfalls fünf Jahre bei der AS Rom. Auch wenn das noch im letzten Jahrtausend war, scheinen beide die italienische Sprache nicht verlernt zu haben. (kk)