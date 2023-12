Hansi Flick musste sich wohl OP unterziehen – Zeitpunkt für Trainer-Comeback soll stehen

Von: Andre Oechsner

Hansi Flick arbeitet an seinem Trainer-Comeback. Der Ex-Bundestrainer will nach einer angeblichen Operation demnächst offenbar ins Business zurückkehren.

Heidelberg – In den letzten Wochen und Monaten ist es ziemlich still geworden um Hansi Flick. Der 58-Jährige arbeitet nach seiner Entlassung als Bundestrainer aber angeblich an seiner Rückkehr auf die große Fußballbühne.

Hansi Flick Geburtsdatum: 24. Februar 1965 (Alter 58 Jahre), Heidelberg Bisherige Vereine als Trainer: u. a. Deutschland (2021-2023), FC Bayern (2019-2021) Vereine als Spieler: SV Sandhausen, FC Bayern, 1. FC Köln

Hansi Flick will im Sommer auf die Fußballbühne zurückkehren

Um bei seinem Comeback auf dem Trainerstuhl bei vollen Kräften zu sein, soll sich Flick einem operativen Eingriff unterzogen haben. Der Sport Bild zufolge hat sich der Heidelberger einer Operation an der Hüfte unterzogen und ist derzeit wohl dabei, sich von dieser zu erholen.

Flick soll bereit sein, ab dem kommenden Sommer eine neue Aufgabe zu übernehmen – ein Engagement auf Klubebene reize ihn. In den vergangenen Monaten soll es mehrere Anfragen aus dem In- und Ausland gegeben haben. Für Flick war aber offenbar nicht die passende Option dabei.

Hansi Flick unterzog sich angeblich einer OP – und soll Rückkehr in den Fußball planen. © IMAGO/ATSUSHI TOKUMARU

Hansi Flick musste als Bundestrainer gehen

Im September war Flick nach etwas mehr als zwei Jahren und eines anhaltenden Negativlaufs als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft entlassen worden. Es kam daraufhin zu emotionalen Statements. Bereits nach dem blamablen Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Katar hat es nicht wenige Stimmen gegeben, die Flicks Entlassung forderten.

Er durfte allerdings zunächst bleiben und holte in den Vorbereitungsspielen auf die Heim-EM im kommenden Jahr lediglich einen Sieg aus sechs Spielen (ein Remis, vier Niederlagen). Infolge des erneut desaströsen Auftritts Anfang September im Testspiel gegen Japan, das 1:4 verloren ging, zog der DFB die Reißleine und ließ Flicks Büro räumen.

Rückkehr auf Vereinsebene? Hansi Flick in Japan gehandelt

Anfang Dezember gab es bereits erste Gerüchte über ein mögliches Flick-Comeback. Gemeinsam mit dem anderen ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw wurde er als Kandidat für den schon bald vakanten Trainerposten bei den Urawa Red Diamonds gehandelt. Der japanische Klub, mit dem Eintracht Frankfurt eine Partnerschaft hat, wird aktuell noch von dem Polen Maciej Skorza betreut, dessen Aus aufgrund einer enttäuschenden Saison aber bereits feststeht.

Konkretisiert hat sich diese Spekulation zunächst allerdings nicht – und ein Anheuern in Japan scheint für Flick momentan ohnehin kein Thema. Auf Klubebene arbeitete er bereits sehr erfolgreich beim FC Bayern, mit dem er in der Saison 2019/20 das Quadruple aus Meisterschaft, Pokal, Champions League und Klub-WM holte. (aoe)