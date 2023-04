Rückkehr vor Saisonende? Reis hat Hoffnung bei Fährmann

Schalkes Torwart Ralf Fährmann könnte vor Saisonende wieder auf dem Platz stehen. © David Inderlied/dpa

Schalkes Trainer Thomas Reis hat die Hoffnung auf eine Rückkehr seines verletzten Stammtorwarts Ralf Fährmann in dieser Saison noch nicht aufgegeben.

Gelsenkirchen - „Im Moment kann man davon ausgehen, dass er uns die nächsten Wochen nicht zur Verfügung steht. Ob das letztendlich bis zum Ende der Saison sein wird? Da bin ich kein Hellseher, kein Arzt. Es könnte passieren, aber wir haben die Hoffnung, dass er bei einem guten Heilungsverlauf noch mal einsteigen kann“, sagte Reis am Freitag.

„Sehr gutes Gefühl“

In den kommenden Partien und so auch im Spiel beim SC Freiburg an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) soll Alexander Schwolow den zuletzt starken Fährmann ersetzen. „Wir wissen, welche Leistung er zeigen kann. Wir haben vollstes Vertrauen in ihn“, sagte Reis. „Er gibt mir und der Mannschaft ein sehr gutes Gefühl.“

Fährmann hatte sich beim 5:2-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC am vergangenen Spieltag an den Adduktoren verletzt. In der Partie beim SCF fehlen Schalke auch die beiden Verteidiger Cédric Brunner und Maya Yoshida, der defensive Mittelfeldspieler Éder Balanta sowie Offensivmann Tim Skarke. dpa