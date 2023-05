Rücktritt vom Rücktritt: TV-Kommentator Frank „Buschi“ Buschmann macht nun doch weiter

Von: Antonio José Riether

Frank Buschmann kündigte seinen Rückzug als Fußballkommentator bei Sky an. Nur drei Monate später folgte nun der Rücktritt vom Rücktritt.

München - Anfang Februar verkündete der langjährige Sport-Kommentator Frank Buschmann seinen Rücktritt von allen Fußballübertragungen. Etwas mehr als drei Monate später folgte die Kehrtwende, der 58-Jährige bleibt dem Pay-TV-Sender Sky nach eigener Aussage weiter erhalten. Dies verkündete „Buschi“ am Donnerstag per Video-Statement auf seinem Instagram-Kanal und klärte seine Fans über die Hintergründe seiner Entscheidung.

Frank Buschmann Geboren: 24. November 1964 im Bottrop Tätigkeit: Fernsehmoderator, Sportreporter Ehepartnerin: Lisa Heckl Aktuelle Arbeitgeber: Sky, RTL

Frank Buschmann: Nach seinem Rundumschlag im Februar folgte nun die Wende

Buschmann, der oft harte Worte wählt, hatte bei seiner Rücktrittsankündigung noch gegen die gesamte Fußballbranche geschossen. „In dem Moment, in dem ich in der Konferenz bei Sky am Mikrofon bin, liebe ich meinen Job. Aber außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machten das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen“, sagte er gegenüber dem Verband Deutscher Sportjournalisten.

Außerdem sei die fehlende Transparenz ein Grund für ihn, mit seiner Tätigkeit aufzuhören. „Wie oft habe ich gehört: ‚Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wir wollen ja die Rechte wieder kriegen.‘ Oder: ‚Wir wollen ein gutes Verhältnis zu denen.‘“, kritisierte er die Berichterstattung der Sportsender und sprach von „Abhängigkeitsverhältnissen“. Wenige Wochen später klingt alles etwas anders.

Frank Buschmann bleibt nach „sehr, sehr gutem Gespräch“ zwei weitere Jahre bei Sky

„Ich habe mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie es ab Sommer denn im Sportsegment weitergehen soll“, meinte Buschmann von seiner Terrasse aus. „Ich habe mit den mit wichtigen Menschen gesprochen, privat wie auch beruflich, und bin nach langem, langem Hin und Her zu einer Entscheidung gekommen.“

Nach einem „sehr, sehr guten Gespräch“ mit Mario Nauen, dem Fußballchef von Sky Deutschland, entschloss er sich nun, seine Tätigkeit beim Sender um zwei weitere Jahre zu verlängern. Somit wird Buschmann in seiner unnachahmlichen Art bis 2025 Fußballspieler kommentieren.

Frank Buschmann: „Gehört zum Leben dazu, dass man sich mit Entscheidungen schwertut“

Die Gründe dafür führte er ebenfalls aus. „Aufgrund des unglaublichen Spaßes, den ich bei de ‚Sky Next Generation‘-Übertragungen hatte, mit den Kindern (...), bin ich noch einmal ganz schwer ins Grübeln gekommen. Dazu kommen Konferenzen mit Kollegen, die ich einfach mag und die mir im Laufe der Jahre Jahren ans Herz gewachsen sind“, erklärte Buschmann seinen Schritt. Auch die derzeitige Spannung in der Bundesliga sei ein ausschlaggebender Punkt.

Dass er nach seiner Ankündigung im Februar einen Rückzieher macht, ist dem gebürtigen Bottroper bewusst. „Mir ist klar, was jetzt kommen wird. Viele werden sagen: der macht sich jetzt wieder interessant, oder: der Umfaller der Nation“, so der Diplom-Sportwissenschaftler. „Es gehört aber im Leben dazu, dass man sich mit Entscheidungen schwertut und dass man Dinge und das große Ganze kritisieren kann, aber auf seiner Insel, auf der man sich da tummeln darf, trotzdem Spaß haben kann.“

Bis zum Ende der derzeitigen Rechteperiode der Bundesliga wird der Kommentator also weiter Teil des Sky-Teams sein. „Auch wenn manche meinen, ich sollte in Rente gehen. So alt fühle ich mich dann doch nicht.“ (ajr)