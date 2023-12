Rüdiger für DFB-Rückkehr von Kroos: „Frage ihn jeden Tag“

Antonio Rüdiger (r) wünscht sich ein DFB-Comeback seines Real-Kollegen Toni Kroos. © Joan Monfort/AP/dpa

106 Mal spielte Toni Kroos für Deutschland. Geht es nach seinem Madrider Club-Kollegen Antonio Rüdiger, sollte es für die EM im kommenden Sommer ein sensationelles Comeback geben.

Berlin - Antonio Rüdiger hat in der Krise der Fußball-Nationalmannschaft mit einem überraschenden Personalvorschlag aufhorchen lassen. Der Abwehrchef der DFB-Auswahl wünscht sich ein Comeback seines Real-Kollegen Toni Kroos.

„Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Ich frage ihn jeden Tag“, sagte Rüdiger in einem DAZN-Interview. Rüdiger (30) tritt am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) mit Real Madrid beim 1. FC Union in seiner Heimatstadt Berlin in der Champions League an.

„Wenn Toni spielt, dann mit dem Puls auf 20 und einem Passspiel von einem anderen Stern – alles ist top. Ich würde mir sehr wünschen, dass er für die Nationalmannschaft spielt. Das ist aber seine Entscheidung“, meinte Rüdiger zu einer möglichen Rückkehr von Kroos in die DFB-Elf. Der 33-Jährige, der 2014 in Brasilien Weltmeister wurde, hatte seine Karriere in der Nationalmannschaft nach 106 Länderspielen im Sommer 2021 nach der EM beendet. Kroos selbst hatte bislang keine Rückkehr-Gedanken geäußert.

Bei der EM im kommenden Sommer sieht Rüdiger die deutsche Mannschaft als Gastgeber in der Pflicht, unabhängig von den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen. „Der Aspekt, dass die EM im eigenen Land stattfindet, verändert alles. Wir können das nicht kleinreden. Unser Anspruch sollte sein, weit zu kommen. Es sollte niemand daherkommen und sagen: ‚Wenn wir die Gruppenphase überstehen, ist das gut.‘ Realistisch zu sein, heißt, von Spiel zu Spiel zu agieren, mit dem Gedanken, was möglich ist – begonnen mit der Gruppenphase“, sagte Rüdiger. dpa