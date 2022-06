Rüdiger in Madrid vorgestellt: «Einer der weltweit besten Verteidiger»

Antonio Rüdiger © IMAGO/Acero

Bei einer Zeremonie im Trainingszentrum von Real Madrid wurde Antonio Rüdiger offiziell bei seinem neuen Verein vorgestellt.

Madrid - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist am Montag bei seinem neuen Club Real Madrid offiziell vorgestellt worden. «Zu uns kommt einer der weltweit besten Verteidiger, der in jedem Spiel seine Seele geben wird, um die Geschichte des Clubs noch großartiger zu machen», sagte Real-Präsident Florentino Pérez. Bei der Zeremonie im Trainingszentrum von Real Madrid in Valdebebas im Nordosten Madrids wurde auch ein Video über Rüdiger gezeigt, wie der Club auf seiner Internetseite weiter mitteilte. Der 29-Jährige war ablösefrei vom FC Chelsea zum Champions-League-Sieger Real Madrid gewechselt und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Er wird mit der Rückennummer 22 spielen.

«Ich werde alles für diesen Verein geben und möglichst alle Titel gewinnen», sagte der in Berlin geborene Rüdiger. «Das ist ein ganz besonderer Tag für meine Familie und mich. Ich möchte meinen Eltern danken, denn ohne sie könnte ich nicht hier sein. Sie haben mich immer unterstützt und das war mein ganzes Leben lang sehr wichtig», fügte der Berliner hinzu und endete mit dem Schlachtruf der Königlichen: «Hala Madrid», was soviel wie vorwärts Madrid bedeutet.

Der 50-malige Nationalspieler war im Sommer 2017 von der AS Rom nach London gewechselt. Mit den Blues gewann er den FA Cup, die Europa League, die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft. (dpa)