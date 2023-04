Rüdiger über Tuchel: „Trainer, der sehr viel erwartet“

Der frühere Chelsea-Trainer Thomas Tuchel (r) klatscht mit seinem Ex-Spieler Antonio Rudiger ab. Der Innenverteidiger von Real Madrid hält viel von seinem Ex-Trainer. © Neil Hall/PA Wire/dpa

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hält den neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel (49) für einen sehr anspruchsvollen Übungsleiter. „Er ist ein Trainer, der sehr viel erwartet. Seine Vorstellungen sind auf einem anderen Level.“

Madrid - „Er ist sehr ehrlich. Er kommuniziert klar, was und wie er etwas haben möchte“, sagte der 30 Jahre alte Profi von Real Madrid in einem Sport1-Interview. Der Innenverteidiger hatte unter Tuchel 2021 die Champions League mit dem FC Chelsea gewonnen. An diesem Mittwoch empfängt Rüdiger mit Real seinen Ex-Club im Santiago Bernabéu (21.00 Uhr/DAZN).

„Für mich ist es immer erstaunlich zu hören, dass auf menschlicher Ebene viele Außenstehende über ihn meckern. Für mich ist er ein super Typ“, sagte Rüdiger weiter über Tuchel und lobte: „Er ist für mich ein cleverer Mann, ich mag ihn. Am meisten schätze ich, dass er direkt ist. Er ist geradeaus, nicht rechts oder links. Entweder kommt man als Spieler damit klar oder halt nicht.“ Tuchel hatte Rüdiger, der seit dieser Saison in Madrid spielt, bei Chelsea zum Stammspieler gemacht. dpa