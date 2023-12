Rumänische Nationalmannschaft: Rekorde, Erfolge, Trainer – alle Infos

Vlad Chiriches aus Rumänien in Aktion © Alex Nicodim / Imago

Die rumänische Nationalmannschaft spielt in der Qualifikation um ein WM-Ticket nach Katar. Eine Zeit lang gehörte das Team zu den stärksten Europas. Dorthin will die Mannschaft zurück. Alle Infos zu den Erfolgen, Rekorden und Bilanzen gibt es hier.

Rumäniens fußballerische Glanzzeit liegt in den Jahren zwischen 1990 und 2000. Das Jahrzehnt begann mit der Weltmeisterschaft, bei der die Mannschaft bis ins Achtelfinale vorrückte. In der folgenden Fußball-WM im Jahre 1994 spielte sich die rumänische Elf bis ins Viertelfinale. Besonderes Aufsehen erregte in diesem Turnier die Partie gegen den Vizeweltmeister Argentinien im Achtelfinale. Am Ende entschied Rumänien das Spiel mit 3:2 für sich. Die Partie wurde zur besten des gesamten WM-Turniers ernannt. 1998 erreichte die rumänische Nationalelf erneut das Achtelfinale, bei der Europameisterschaft 2000 das Viertelfinale.

Die rumänische Nationalmannschaft und ihre Erfolge

In dieser Zeit galt das rumänische Fußballteam als eines der stärksten Europas. Bis heute sind das die Jahre, in denen die rumänische Nationalmannschaft ihre größten Erfolge feierte. Nicht zuletzt war das Gheorghe Hagi zu verdanken, Rumäniens Spieler des Jahrhunderts. Er steht auf der Liste der FIFA 100 und gilt bis heute als Rumäniens bedeutendster und bester Spieler. Vor dieser Zeit schaffte es das Land 1964 in das Viertelfinale der Olympischen Spiele in Tokio. Derzeit befindet sich Rumänien auf Platz 37 der FIFA-Weltrangliste.

Die rumänische Nationalmannschaft und ihre Rekorde

Derzeitiger Rekordspieler der rumänischen Nationalmannschaft ist Dorinel Munteanu. Er verzeichnet 134 Einsätze. Auf Platz zwei steht Gheorghe Hagi mit 124 Spielen. Lange Zeit galt Hagi mit 35 Toren auch als Rekordtorschütze. Mit dem 31. Tor überbot er 1997 den bis dahin bestehenden Vorkriegsrekord von Iuliu Bodola. 2013 wurde er von Adrian Mutu eingeholt, der in seiner Fußballkarriere ebenfalls 35 Tore erzielen konnte.

Den höchsten Sieg errang Rumäniens Elf gegen Finnland im Jahr 1973. Sie gewann mit 9:0. Die höchste Niederlage musste das Land 1948 gegen Ungarn einstecken. Hier verlor Rumänien 0:9. Ihr allererstes Länderspiel bestritt die rumänische Nationalmannschaft 1922 gegen Jugoslawien mit 2:1.

Die rumänische Nationalmannschaft in der Länderspielbilanz

Bisher bestritt die rumänische Nationalmannschaft 716 Fußballspiele. Davon trug sie bei 318 Partien den Sieg davon. 183 Mal spielte sie unentschieden und 215 Mal verzeichnete sie eine Niederlage (Stand: 2021). Damit ist die Länderspielbilanz insgesamt positiv. Der häufigste Gegner der Mannschaft war Jugoslawien. In 39 Turnieren trafen die beiden Teams aufeinander. Die höchste Tordifferenz erzielte Rumänien gegen Griechenland. Von 34 Spielen gewann das Team 18 und die Differenz liegt bei insgesamt 35 Toren.

„Die Dreifarbigen“ – Tricolorii, benannt nach den drei Farben ihrer Landesflagge – haben ihr Heimstadion in Bukarest. In der Arena Națională werden die Länderspiele der rumänischen Nationalmannschaft sowie die Endspiele des rumänischen Pokals und des Supercups ausgetragen.