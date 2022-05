Rummenigge: Aufnahme in die italienische Hall of Fame

Karl-Heinz Rummenigge © Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de

Besondere Ehre: Karl-Heinz Rummenigge ist jetzt Teil der Hall of Fame des italienischen Fußballs.

Florenz - Der frühere Nationalspieler und langjährige Vorstandschef des FC Bayern München ist der erste Deutsche, dem diese Ehrung des italienischen Verbands zugesprochen wird.

«Es ist mir eine ganz besondere Ehre, hier in Florenz in die italienische Hall of Fame aufgenommen zu werden. Diese Auszeichnung zeigt das besondere Verhältnis, das ich immer zu Inter, zu Italien und den italienischen Fans hatte», sagte Rummenigge am Montag. «Es war für mich und meine Familie eine besondere Zeit, auf die ich mit viel Dankbarkeit zurückblicke.»

Die Ruhmeshalle gibt es seit 2011. Vor dem 66 Jahre alten Rummenigge waren in der Kategorie «Ausländischer Spieler» schon Stars wie Michel Platini, Diego Maradona oder Marco van Basten ausgezeichnet worden.

Rummenigge, Europameister von 1980 und zweimaliger Vize-Weltmeister (1982, 1986), lief von 1984 bis 1987 drei Spielzeiten bei Inter Mailand auf. (dpa)