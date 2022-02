Rummenigge über Bundestrainer Hansi Flick: «Der Glaube an die Nationalmannschaft ist zurück»

Karl-Heinz Rummenigge. © dpa-Bildfunk

Der ehemalige DFB-Kapitän Karl-Heinz Rummenigge sieht die Fußball-Nationalmannschaft unter Joachim-Löw-Nachfolger Hansi Flick auf einem hoffnungsvollen Weg zur Weltmeisterschaft in Katar.

Grünwald - Der ehemalige DFB-Kapitän Karl-Heinz Rummenigge sieht die Fußball-Nationalmannschaft unter Joachim-Löw-Nachfolger Hansi Flick auf einem hoffnungsvollen Weg zur Weltmeisterschaft in Katar. «Er hat sieben Spiele gewonnen und als Bundestrainer einen Startrekord hingelegt. Aber das Wichtigste ist für mich: Der Glaube an die Nationalmannschaft ist zurück. Den hatten wir doch spätestens nach der verkorksten Europameisterschaft verloren», sagt Rummenigge (66) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Hansi hat mit seiner Spielweise wieder Zug reingebracht. Er ist Gold wert für den DFB, ein echter Glücksgriff», schwärmt der frühere Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, der zum Ende seiner Amtszeit in München mit Flick als Chefcoach gleich sieben Titel bejubeln konnte, darunter das Triple 2020.

«Hansi hat bei uns einen herausragenden Job gemacht. Er hat die Mannschaft übernommen, da stand sie auf Platz sechs. Er hat dann sechs Titel in dem Jahr gewonnen. Dazu hat er einen großartigen Beitrag geleistet. Da muss eine Mannschaft perfekt funktionieren», erinnert Rummenigge. Der Ex-Nationalspieler traut dem 56 Jahre alten Flick zu, mit der DFB-Auswahl nach zwei enttäuschenden Turnieren (WM 2018, EM 2021) schon bei der WM-Endrunde Ende des Jahres in Katar wieder um den Titel mitkämpfen zu können: «Wenn man sich nun seine ersten Monate als Bundestrainer ansieht, muss die Antwort lauten: Ja, klar!» (dpa)