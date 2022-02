Russischer Fußball-Verband kritisiert Verlegung des Champions-League-Endspiels

Das leere St. Petersburg-Stadion © Igor Russak / dpa

Moskau - Der Präsident der Russischen Fußball-Verbandes und Vorstandschef von Gazprom, Alexander Djukow, hat die Verlegung des Champions-League-Endspiels von St. Petersburg nach Paris kritisiert. «Wir glauben, dass die Entscheidung, das Finale der Champions League zu verlegen, von politischen Gründen diktiert ist. Der RFS (Verband) hält sich immer an das Prinzip, den Sport aus der Politik herauszuhalten und kann diese Entscheidung deshalb nicht unterstützen», sagte Djukow laut Verbandsangaben am Freitag.

Zuvor hatte das UEFA-Exekutivkomitee, dem Djukow selbst angehört, den Beschluss gefasst, dass das Finale der Königsklasse am 28. Mai wegen des russischen Militärangriffs auf die Ukraine nicht in St. Petersburg, sondern im Stade de France vor den Toren von Paris gespielt werden wird. Die UEFA bedankte sich anschließend beim französischen Staatschef Emmanuel Macron für die Hilfe. Djukow gehört seit 2021 dem UEFA-Exekutivkomitee an. Gazprom ist als Sponsor ein wichtiger Geldgeber des Fußball-Kontinentalverbandes. (dpa)