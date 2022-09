Wegen Russland-Spiel: Džeko kritisiert eigenen Verband – dessen Boss hat Verbindungen zu Putin

Von: Stefan Schmid

Edin Džeko greift seinen eigenen Verband an. © Markiian Lyseiko via www.imago-images.de

Bosnien-Herzegowina vereinbart einen WM-Test in Russland. Edin Džeko greift seinen Verband deswegen an, dessen Präsident hat Verbindungen zu Putin.

München/Sarajevo – Einen Tag vor Beginn der WM 2022 in Katar, am 19. November, wird die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina ein Freundschaftsspiel gegen Russland in St. Petersburg austragen. Kritik daran erntete der bosnische Verband nicht nur von außen, sondern auch von den eigenen Spielern. Edin Džeko, aktuell bei Inter Mailand unter Vertrag, sprach sich unmissverständlich gegen das Spiel aus. Das tat auch Teamkollege Miralem Pjanić.

Bosnien-Herzegowina vereinbart WM-Test gegen Russland – Džeko protestiert: „Ich bin gegen dieses Spiel!“

Wie das bosnische Portal klix berichtet, wurde Džeko initiativ von ukrainischen Medien auf die Ansetzung des anstehenden Freundschaftsspiels, das keine Erwähnung im offiziellen UEFA-Kalender erfährt, angesprochen. Seine Meinung dazu war auch wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine unmissverständlich. „Ich bin gegen dieses Spiel! Ich bin immer und nur für den Frieden“, so der ehemalige Bundesliga-Stürmer des VfL Wolfsburg.

Auch Teamkollege Miralem Pjanić positionierte sich deutlich gegen die Partie, welche auf Einladung Russlands stattfindet. Er äußerte sich fassungslos. „Die Entscheidung ist nicht gut. Ich bin sprachlos“, gab der Mittelfeldstratege zu Protokoll. Eine definitive Erklärung eines Spielers, die Reise nach Russland nicht antreten zu wollen, blieb bislang noch aus. Auch wenn die weiteren Äußerungen von Džeko dies nahelegten: „Ich habe meinen Standpunkt, der klar ist und mit dem sich ein solches Spiel nicht vereinbaren lässt, während unschuldige Menschen sterben.“

Die Entscheidung ist nicht gut. Ich bin sprachlos.

Verbandspräsident Zeljković hat enge Verbindung zu Russland-freundlichem Politiker

Der Fußballverband von Bosnien-Herzegowina war sich der Brisanz, die hinter der Einladung von Russland steckte, durchaus bewusst. So wurde wohl sogar der Dialog mit Džeko, dem Kapitän des Teams, gesucht, dessen Meinung aber wohl nicht zu hoch eingeschätzt wurde. Obwohl sich dieser nach eigener Aussage klar gegen das Spiel aussprach, nahm der Verband das russische Angebot an. „Der Verband kennt meine Meinung dazu! Leider bin ich nicht derjenige, der darüber entscheidet, gegen wen Bosnien spielt“, spielt der Stürmer den Ball zum Verband, dessen Präsident Vico Zeljković ist.

Verbandspräsident Vico Zeljković beim Nationalteam von Bosnien-Herzegowina. © IMAGO/Armin Durgut/PIXSELL

Wirft man einen genaueren Blick auf die Personalie Zeljković, sticht ein Verwandtschaftsverhältnis schnell ins Auge. Er ist der Neffe des Politikers Milorad Dodik, der wiederum ist Mitglied der dreigliedrigen Präsidentschaft Bosnien-Herzegowinas. Dodik ist Bosnier mit serbischer Volkszugehörigkeit und gilt als Putin-Freund. Der Onkel von Zeljković regiert die bosnische Teilrepublik Srpska, welche er vom Rest Bosnien-Herzegowinas abspalten will. Und bekam dafür eine Zuwendung in Höhe von 200 Millionen Euro aus Moskau versprochen. Dass sich Dodiks Neffe ein Freundschaftsspiel seines Verbandes in Russland für unbedenklich hält, erscheint vor diesem Hintergrund wenig verwunderlich. (sch)