Al-Nassr-Boss Salazar schwärmt im tz-Interview von Ex-Bayern-Star Mané

Von: Philipp Kessler

Marcelo Salazar ist Fußball-Manager bei Al-Nassr. Er spricht im Interview über den saudi-arabischen Fußball und die Stars der Liga.

Riad – Jeder Fußball-Fan kennt mittlerweile Al-Nassr. Einer derjenigen, die beim Club von Cristiano Ronaldo (38) das Sagen haben, ist der ehemalige brasilianische Futsal-Profi Marcelo Salazar (45). Das Interview mit dem Football Executive Manager über CR7, Ex-Bayern-Star Sadio Mané (31) und die Entwicklung von Al-Nassr.

Marcelo Salazar Filho Geboren: 27. Juli 1978 (Alter: 45 Jahre), Recife, Brasilien Tätigkeit: Football Executive Manager bei Al-Nassr

Al-Nassr-Boss Salazar über Boom in Saudi-Arabien: „Sind globale Marke geworden“

Herr Salazar, Ihr Budget bei Al-Nassr scheint unbegrenzt zu sein. Sind Sie der glücklichste Fußball-Manager der Welt?

Glück ist etwas, das von Innen kommt. Aber ich verstehe Ihre Frage. Für mich ist es ein Luxus, zu diesem Zeitpunkt der Geschichte bei Al-Nassr zu sein. Ja, ich kann sagen, dass ich sehr glücklich bin. Aber ich weiß nicht, wie glücklich die anderen Kollegen sind.

Mit all dem Geld, das Ihnen zur Verfügung steht, haben Sie viel Power, um den Verein zu entwickeln.

Ja, und wir investieren nicht nur in Spieler, sondern auch in die Infrastruktur. Denn wir sind jetzt eine globale Marke geworden und müssen uns an diese neue Zeit anpassen. Wir müssen uns nicht nur auf dem Spielfeld verbessern, sondern auch außerhalb. Wir müssen den Verein als Ganzes verbessern.

Der größte Transfer, den Al-Nassr getätigt hat, war die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo im Winter. Wie ist dem Club dieser Mega-Deal gelungen?

Es war auf jeden Fall ein großes Erdbeben. Es war ein sehr ehrgeiziger und brillanter Schritt unseres Vereins. Es war eine kollektive Leistung des Vereins. Um einen großen Star wie Cristiano zu überzeugen, muss man ihm ein gutes Projekt präsentieren.

Und ein sehr großes finanzielles Paket...

Es geht nicht nur um Geld. Cristiano ist eine Legende. Jedes Mal, wenn man sich seine Zahlen ansieht, ist man überrascht. Dieser Typ scheint keine Limits zu haben. Er hat eine Menge Ambitionen. Man muss ihm die Möglichkeit bieten, seinen erstaunlichen Weg in der Welt des Fußballs fortzusetzen, und das haben wir getan.

„Cristiano ist eine Legende“. Al-Nassr-Sportdirektor Marcelo Salazar (r.) schwärmt im tz-Interview vom portugiesischen Superstar. © Privat

Al-Nassrs Salazar stichelt gegen FCB: „Gibt Gründe“ für Manés maue Leistungen

Sind Sie seine wichtigste Person im Verein, weil Sie Portugiesisch sprechen?

Nein. Cristiano spricht mehrere Sprachen. Er spricht sehr gut Englisch, aber auch Spanisch. Jeder von uns hat seine eigenen Aufgaben. Abgesehen von der fußballerischen Seite: Ich lebe seit 2018 in Saudi-Arabien. Ich habe meine Familie, meine Kinder hier. Wir sprechen also dieselbe Sprache, wenn es darum geht, Vater zu sein. Er ist auch Papa. Jeder weiß, dass ihm die Familie sehr viel bedeutet. Wir konnten nicht nur ihm die Anpassung an die Liga und das Land erleichtern, sondern auch seiner Familie.

Was hat Sie bei der Arbeit mit Ronaldo am meisten beeindruckt?

Wie sehr er sich für seine Karriere einsetzt. Die Professionalität, die er in jeder Minute im Verein und außerhalb an den Tag legt, die ganze Infrastruktur, die er in seinem Haus aufbaut, um sich bestmöglich zu erholen, um bei jedem Spiel in Top-Verfassung zu sein. Es beeindruckt mich auch, wie einfach er mit den Security-Mitarbeitern, den anderen Spielern, einfach mit mit allen im Verein umgeht. Aber er ist wettbewerbsorientiert. Wettkämpfer wollen gewinnen. Sie sehen den Mann neben sich als jemanden, der ihnen helfen kann, zu gewinnen. Das Niveau ist sehr hoch. Manchmal kann das unangenehm sein. Aber am Ende geht es um Leistung. Man muss mental sehr stark sein, um die meiste Zeit sein Bestes zu geben. Das ist etwas, was ich jeden Tag lerne.

Der FC Bayern ist dankbar, dass Sie Transferflop Sadio Mané für rund 30 Mio. Euro im Sommer geholt haben.

Zuallererst: Diese Zahlen sind nicht immer zu 100 Prozent wahr. Ich werde hier nicht über sie sprechen. Wir freuen uns sehr, dass Mané hier bei uns ist. Mané ist ein Weltstar, ein fantastischer Fußballer. Und wenn es beim FC Bayern nicht so lief wie erwartet, gibt es Gründe dafür. Sie müssen sich fragen, warum Mané im Verein nicht sein bestes Niveau zeigen konnte. Und der Spieler muss dies auch tun. Es gibt immer zwei Seiten. Aber das Wichtigste ist, dass Sadio bei uns ist und wir sehr glücklich mit ihm sind. Er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Mensch und sehr unkompliziert.

Welchen Eindruck haben Sie von Mané bei Al-Nassr? Zunächst schien er nicht sehr glücklich darüber zu sein, dass er die Bayern verlassen musste.

Er ist glücklich. Am ersten Tag kam er mit einem breiten Lächeln – und dieses große Lächeln sehen wir jeden Tag im Training und bei den Spielen. Er hat die neue Herausforderung angenommen. Er scheint glücklich zu sein. Er ist ein Typ, der sehr oft lächelt.

Mehr deutsche Spieler in Saudi-Arabien? Al-Nassr-Boss Salazar: „Wäre gut“

Welchen deutschen Star würden Sie gerne zu Al-Nassr holen?

Ich werde keinen Namen nennen. Ich kenne das Gewicht meiner Worte. Aber Deutschland ist eine der größten Fußballnationen der Welt mit fantastischen Spielern. Ich werde nicht sagen, dass es für uns unmöglich ist, einen deutschen Superstar zu verpflichten. Es kommt immer auf die Bedürfnisse der Mannschaft und das Interesse des Spielers an. Natürlich wäre es gut, wenn wir mehr deutsche Spieler in die Saudi Pro League holen könnten. Sie haben eine andere Mentalität. Auch Vielfalt ist für die Entwicklung unserer Liga sehr wichtig.

Bisher sind vor allem ältere Superstars in die Saudi League gewechselt. Wann müssen sich europäische Vereine darauf einstellen, dass saudische Vereine ihre Spieler in ihren besten Fußballjahren abwerben?

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen: Fofana ist ein Spieler, den viele europäische Vereine verpflichten wollten, aber er entschied sich, hierher zu kommen. Brozovic das Gleiche. Gabri Veiga beschloss, von Celta Viga nach Al-Ahli zu gehen, Kessie das Gleiche. Luis Felipe hat gerade bei Al-Ittihad unterschrieben. Neymar von Al-Hilal ist kein alter Mann, Malcom und Ruben Neves auch nicht. All diese Spieler sind keine alten Stars. Mit dem Wort „alt“ muss man sehr vorsichtig sein, denn es geht hier um Hochleistungsfußball. Schauen Sie, wie Real Madrid ohne Benzema zu kämpfen hat. Es ist schwierig, einen Stürmer wie ihn zu finden. Es geht nicht darum, alt und jung zu sein. Es geht darum, ein Hochleistungsfußballer zu sein. Lassen Sie mich Ihnen ein weiteres Beispiel geben.

Cristiano Ronaldo?

Richtig, Cristiano hat in 35 Spielen 36 Tore geschossen. Was ist Alter? Ich will Leistung. Wenn du jemanden holst, der 25 oder 26 Jahre alt ist und er nicht performt, brauche ich ihn nicht. Ja, es gibt Spieler, die erfahren sind. Wenn Sie ein Team aufbauen, können Sie sich nicht nur auf das Alter konzentrieren. Man muss sich auf Führung, Erfahrung und vor allem auf Spitzenleistung konzentrieren. Und ich denke, dass alle diese Jungs sehr gute Leistungen erbringen.

Al-Nassr-Sportdirektor Salazar: Niveau der Saudi Pro League „wird immer besser“

In der Saudi Pro League, die nicht auf dem gleichen Niveau wie die englische Premier League liegt.

In meinem Heimatland Brasilien wird die saudische Liga übertragen. Das Feedback, das ich von allen bekomme, ist, dass das Niveau der Liga hoch ist. Das war auch schon vorher so und es wird immer besser.

Würden Sie sagen, dass die vier großen Vereine Saudi-Arabiens auf dem gleichen Niveau wie Manchester City oder Real Madrid sind?

Jetzt legen Sie die Messlatte sehr hoch. Aber der einzige Weg, das zu erkennen, ist, gegeneinander zu spielen.

Nach welchen anderen Kriterien als der Leistung werden neue Spieler verpflichtet?

Man muss alles sehr umfassend betrachten. Man muss das Alter, die Verletzungsgeschichte, die Erfahrung und sogar den Familienstand berücksichtigen. Wohnten die Spieler bereits im Ausland oder nicht? Saudi-Arabien hat einige spezifische Dinge, die Sie berücksichtigen müssen. Auch Führung ist etwas sehr Wichtiges, denn wenn man eine Liga aufbauen will, braucht man Vorbilder. Es ist sehr wichtig, Spieler zu gewinnen, die das Vorbild junger Talente sein können. Wir haben diesen Faktor in unserer Umkleidekabine mit Cristiano Ronaldo, David Ospina, Aymeric Laporte, Alex Telles, Talisca, Marcelo Brozovic und Sadio Mané. All diese Leute sorgen dafür, dass die Saudis ihre Professionalität immer weiter verbessern. Natürlich muss man auch auf das Finanzielle schauen. Es ist ein 360-Grad-Blick, den man haben muss, um die Chance auf einen Flop zu verringern.

Aber manchmal passiert das auch.

Natürlich, Sie haben es mit Menschen zu tun. Manchmal kann es in der Heimatstadt einer Spielers zu gesundheitlichen Problemen des Vaters kommen, die dazu führen können, dass er seine Konzentration verliert. Dies unterliegt nicht unserer Kontrolle. Aber alles, was wir kontrollieren können, sammeln wir und treffen gemeinsam eine Entscheidung darüber, ob wir einen Spieler verpflichten oder nicht.

Auch saudische Spieler sollen gefördert werden, sagt Al-Nassr-Boss Salazar

Schauen wir uns die Spielerperspektive bei einem Transfer an. Viele Menschen in Europa sagen, der einzige Grund, nach Saudi-Arabien zu gehen, sei das Geld. Stimmen Sie zu?

Es ist sehr einfach, etwas zu kritisieren, das wir nicht wirklich gut kennen. Tatsache ist, dass Geld wichtig ist. Jeder braucht Geld, um ein besseres Leben zu führen. Wenn sie die Möglichkeit haben, nach Saudi-Arabien zu gehen, warum nicht zumindest darüber nachdenken? Mit den neuen Spielern hat die saudische Liga nun einen großen Qualitätssprung gemacht. Aber vorher war es auch eine starke Liga. Sie haben auch eine gute Nationalmannschaft. 2018 verloren sie das erste Spiel der Weltmeisterschaft gegen Russland mit 0:5. 2022 in Doha besiegten sie Argentinien in der Gruppenphase. Das Niveau der saudischen Spieler verbessert sich. Es ist nicht so, dass hier nur die ausländischen Stars gut sind. Ganz im Gegenteil. Die Liga ist eine Liga, die sich weiter verbessert. Das überzeugt die Spieler. Die Liga ist sehr gut.

In Europa wissen nur Insider etwas über aufstrebende saudische Spieler. Fans kennen wohl ausschließlich die großen ausländischen Spieler von Al-Nassr & Co.

Vielleicht sollten sie mehr suchen, denn wir haben einige wirklich gute Spieler. Wenn man sich alle Ligen weltweit anschaut: Ich erinnere mich, dass Chelsea elf Ausländer in der Startelf hatte, auch Inter Mailand. Obwohl die Situation so ist, haben sie eine gute englische und italienische Nationalmannschaft. Tatsache ist: Wir im Königreich müssen die besten Ausländer auswählen, die hierher kommen, aber wir müssen auch über die Entwicklung der saudischen Spieler nachdenken. Und sie werden sich weiterentwickeln. Sie sind gut, sie haben Qualität. Der saudische Verband hat ein gutes Nachwuchsprogramm.

Verstehen sich blendend bei Al-Nassr: Sportdirektor Marcelo Salazar (l.) und Ex-FCB-Star Sadio Mané (r.). © Privat

Al-Nassrs Salazar über Kritik aus Europa an SPL: „Alles Neue stört am Anfang“

Saudi-Arabien steht immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Dem Königreich wird auch Sportswashing vorgeworfen. Wie erleben Sie die Situation?

Ich lebe hier seit 2018 mit meiner Familie. Meine Frau geht hier überall hin, alleine oder mit unseren Kindern. Sie ist Personal Trainerin. Vorher lebten wir zehn Jahre in Europa, in Spanien, in Belgien. Sie hat keinerlei Beschwerden über Saudi-Arabien. Es ist einfach, aufgrund einiger Nachrichten Kritik zu üben. Aber wenn man tiefer geht, kann man auch andere Länder der Welt kritisieren. Was ich durch meine Erfahrung in Saudi-Arabien sehe, ist, dass es ein erstaunlicher Ort zum Leben ist. Das Königreich entwickelt sich sehr schnell und verfolgt einen nachhaltigen Weg. Ich interagiere gerne mit den Saudis, ich lerne Arabisch. Ich habe viele saudische Freunde, sie lieben die Art und Weise, wie sich das Land entwickelt. Natürlich gibt es Traditionen, vor allem religiöse, die man in sehr ausgewogener Weise bewahren möchte. Zu den anderen Dingen, die Sie in Ihrer Frage erwähnt haben: Der König und der Prinz haben kürzlich beim 93. Jahrestag des Landes sehr gut darüber gesprochen. Sie haben eine Vision und entwickeln und erschaffen ein großes Land.

Sind die ganzen Investitionen in den Fußball nur ein Projekt bis zur angestrebten Weltmeisterschaft 2034 oder will Saudi-Arabien ein nachhaltiger Player im Weltfußball werden?

Darüber kann ich nicht im Detail sprechen. Aber was ich sehe, ist ein langfristiges Projekt. Ich glaube nicht, dass sie im Jahr 2034 aufhören werden, zu investieren.

Viele Verantwortliche europäischer Vereine kritisieren das Vorgehen saudischer Clubs. Wie ist Ihr Kontakt zu ihnen?

Das ist normal. Ich verstehe völlig, was sie fühlen. Es ist etwas Neues. Und alles, was neu ist, stört am Anfang ein wenig. Mit der Zeit wird alles ausgeglichener. Wir müssen uns anpassen. Das ist das Leben. Wenn etwas Neues passiert, wird sich die etablierte Welt unwohl fühlen. Deshalb gibt es Kritik und Beschwerden. Aber es ist eine langfristige Bewegung. Beide Seiten müssen sich anpassen. Es ist gut für den Fußball.

Teilen sie Ihnen ihre Bedenken mit, wenn Sie mit ihnen sprechen?

Einige von ihnen fragen, was wirklich los ist. Der saudische Fußball ist etwas, das bleiben wird. Meiner Meinung nach ist Wettbewerb immer gut, er hebt das Niveau. Jeder wird wie ein Erwachsener miteinander reden und den besten Weg finden, den Fußball zu verbessern.

Salazar: „Vision“, Al-Nassr auf Niveau europäischer Top-Clubs zu bringen

Glauben Sie, dass Al-Nassr eines Tages auf dem gleichen Niveau wie große europäische Clubs sein wird?

Das ist die Vision. Wir Menschen und Fußballfans neigen dazu, die Vereine unseres Heimatlandes für die besten der Welt zu halten. Bis Cristiano Ronaldo vor neun Monaten nach Saudi-Arabien kam, sah fast niemand die saudische Liga. Das einzige Mal, dass sie arabische Vereine sahen, war bei der Club-Weltmeisterschaft, als Al-Hilal letztes Jahr das Finale erreichte. Jetzt sind wir Gastgeber der Club-WM, Al-Nassr wurde mit der Ankunft von Cristiano Ronaldo zu einer globalen Marke, die Spiele der saudischen Liga werden in mehr als 100 Ländern übertragen. Unser letztes Spiel hatte mehr als 200 Millionen Aufrufe auf allen Social-Media-Plattformen. Wir sind ganz klar zu einer globalen Marke geworden.

Spüren Sie das auch in Ihrem Alltag?

Jede Woche erhalte ich Fotos von Freunden, wenn sie unser Logo sehen. Letztes Mal schickte mir ein Freund Bilder von drei Jungen, die Al-Nassr-Trikots trugen, während sie in einem Park im Westen Londons Fußball spielten. In Kolumbien und Brasilien kommt es auch ständig vor. Als wir letzten Sommer mit Al-Nassr in Portugal waren, sah ich viele Leute mit unseren T-Shirts, in Japan war es dasselbe. In China ebenfalls. Das bedeutet etwas.

Wie wichtig sind Sommertouren auf anderen Kontinenten für Al-Nassr?

In Portugal absolvierten wir unsere Saisonvorbereitung an der Algarve: gute Bedingungen, um das Team vorzubereiten. Dann folgten wir einer Einladung nach Japan. Es war das erste Mal, dass ein saudischer Verein zu einer Tour dorthin eingeladen wurde. Es war eine große Ehre. Natürlich ist dies mit einer logistischen Herausforderung verbunden. Aber wir haben es sehr gut gemacht. Es war erstaunlich zu sehen, welche Liebe diese Menschen uns zeigten. Wenn man an die Vorbereitung denkt, macht es absolut Sinn, dort gegen PSG und Inter Mailand zu spielen. Das sind die besten Teams der Welt. Den Effekt einer guten Vorbereitung sahen wir bei der arabischen Club-WM, die wir im August gewonnen haben. Wir waren sehr gut vorbereitet. Wir zielen auch auf andere globale Märkte ab.

Will mit Al-Nassr noch viele Erfolge feiern: Sportchef Marcelo Salazar. © Privat

„Große Ehre“: Al-Nassr-Chef Salazar traf Oliver Kahn in Saudi-Arabien

Auch der frühere Bayern-Geschäftsführer Oliver Kahn besuchte vor Kurzem Ihren Verein. Wie war Ihr Austausch mit ihm?

Ich habe ihn getroffen. Er war bei einem unserer Trainings in unserem Stadion. Aber leider hatten wir keine Zeit, uns intensiv zu unterhalten. Ich habe ihn meine Wertschätzung und meinen Respekt für das, was er im Fußball auf dem Spielfeld geleistet hat, wissen lassen. Ich habe ihm auch zu seinem Weg außerhalb des Platzes gratuliert. Es war eine große Ehre, eine solche Fußballlegende wie ihn zu treffen.

Wie sieht Ihr Tag als Fußball-Geschäftsführer von Al-Nassr aus?

Ich muss alle Aktivitäten der ersten Mannschaft überwachen: Hotels, Ausflüge, Spiele. Geht es den Familien der Spieler gut? Ich muss die Verträge überprüfen und mit Goran Vucevic, unserem Sportdirektor, kommunizieren. Ich stehe in Kontakt mit dem Trainer, auch mit der Nachwuchsabteilung. Ich muss alles überwachen, was unsere erste Mannschaft anbelangt, und sicherstellen, dass jeder seine Arbeit bestmöglich macht, damit die Spieler die besten Voraussetzungen haben, alle unsere Erwartungen zu erfüllen: nämlich drei Punkte pro Spiel.

Im August haben Sie die arabische Club-WM gewonnen.

Wir haben Al-Hilal, unseren Stadtrivalen, im Finale geschlagen, was diesen Titel noch spezieller macht.

Welche weiteren Titel möchte Al-Nassr in dieser Saison gewinnen?

Die asiatische Champions League und die saudische Liga. Diese Trophäen wären die beiden wichtigsten dieser Saison.

Interview: Philipp Kessler