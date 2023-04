Saint-Gilloise gegen Leverkusen: Europa League heute live im Free-TV und Stream

Von: Philipp Kuserau

Bayer Leverkusen reist zum Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League zu Union Saint-Gilloise. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

München - In der Europa League hat Bayer 04 Leverkusen die große Chance, ins Halbfinale vorzustoßen. Im Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise würde nach dem 1:1 im Hinspiel ein einfacher Sieg reichen. Anpfiff ist am Donnerstag, 20. April 2023, um 21 Uhr im Lotto Park in Anderlecht.

Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League: Saint-Gilloise gegen Leverkusen wird im Free-TV bei RTL übertragen

Das Rückspiel zwischen Union und der Werkself wird ab 21 Uhr live beim Free-TV-Sender RTL übertragen.

Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte.

Die Partie kann auch im Live-Stream bei RTL+ verfolgt werden - für die Nutzung wird jedoch ein gültiges Abo benötigt.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Spätes Tor von Wirtz im Hinspiel lässt Leverkusen aufs Halbfinale hoffen

Mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, höherer Expected-Goal-Wert: Auch wenn Bayer im Hinspiel lange wie der Verlierer aussah, war das Team von Xabi Alonso eigentlich über das gesamte Spiel das bessere Team. Erst in der 82. Minute brachte ein Treffer durch Florian Wirtz zumindest den hochverdienten Ausgleich zum 1:1. Die Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale sind damit weiterhin groß. Ein Auswärtssieg würde bereits für die nächste Runde reichen, wo dann entweder Feyenoord oder Rom wartet.

Bayer Leverkusen will gegen Union Saint-Gilloise ins Halbfinale der Europa League einziehen. © IMAGO/Revierfoto

Bayer sollte die Heimstärke der Belgier jedoch nicht unterschätzen. Im Achtelfinale ging Union Berlin bei Saint-Gilloise mit 0:3 baden und schied damit aus dem Wettbewerb aus.

Union Saint-Gilloise empfängt Bayer Leverkusen: Die Übertragung der Europa League im Überblick

Begegnung Union Saint-Gilloise - Bayer 04 Leverkusen Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Lotto-Park (Anderlecht) Free-TV RTL Live-Stream RTL+

(kus)