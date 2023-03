Saint-Gilloise gegen Union Berlin: Hier sehen Sie das Europa League-Spiel heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Union Berlin ist in der Europa League zu Gast bei Saint-Gilloise. So verfolgen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Berlin - Im Rückspiel des Achtelfinales der Europa League kämpft Union Berlin um den Einzug ins Viertelfinale des Wettbewerbs. Im Hinspiel gab es in einer turbulenten Partie ein 3:3-Unentschieden gegen Royale Union Saint-Gilloise, womit beide Mannschaften alle Chancen haben, die nächste Runde zu erreichen. Union Berlin hat gute Erinnerungen an Saint-Gilloise, denn in der Gruppenphase gab es einen 1:0-Auswärtssieg.

Royale Union Saint-Gilloise gegen Union Berlin: Wer kommt weiter?

„Beide Teams wollen gewinnen, da bin ich mir sicher. Es ist ein Duell auf Augenhöhe und dementsprechend erwarte ich ein schweres Spiel. Für uns geht es darum, unser Gesicht zu zeigen und Fehler zu vermeiden. Wir wollen in die nächste Runde einziehen und müssen dafür ans Limit gehen“, wird Cheftrainer Urs Fischer auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Zieht Union Berlin ins Viertelfinale ein? © IMAGO/Jan De Meuleneir

Wir kennen den Gegner mittlerweile sehr gut. Auch ich erwarte ein enges K.o.-Spiel, in dem Details letztlich den Ausschlag geben werden“, sagte Robin Knoche vor dem vierten direkten Duell gegen Saint-Gilles in dieser Saison. Bei einem Remis geht es in die Verlängerung und sollte es dann ebenfalls keine Entscheidung, ins Elfmeterschießen.

Die Europa-League-Partie zwischen Royale Union Saint-Gilloise und Union Berlin steigt am Donnerstag, 16. März 2023, um 21.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Royale Union Saint-Gilloise gegen Union Berlin: Europa League-Spiel live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Royale Union Saint-Gilloise und Union Berlin am Donnerstag, 16.03.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

Royale Union Saint-Gilloise gegen Union Berlin: Europa League-Spiel im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Spiel zwischen Royale Union Saint-Gilloise und Union Berlin am Donnerstag, 15.03.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)