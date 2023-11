Khedira hat jetzt seine eigene Kaffeemarke

Von: Philipp Kessler

DAZN-Experte Sami Khedira © Revierfoto/Imago

Sami Khedira war ein Weltklasse-Mittelfeldspieler. Nun will der Ex-Real-Madrid-Star mit seiner eigenen Kaffeemarke für Aufsehen sorgen.

Aschaffenburg - VfB Stuttgart, Real Madrid, Juventus Turin, Hertha BSC. Sami Khedira (36) hat als Fußballer eine Weltkarriere hingelegt, inklusive WM-Sieg 2014 und dem Champions-League-Triumph im selben Jahr. Nun tauscht der Schwabe Ball gegen Bohne - und präsentiert mit Balira seine eigene Kaffeemarke.

„Ich habe schon immer gerne Kaffee getrunken, aber durch meinen Wechsel nach Italien wurde diese Leidenschaft nochmals auf ein neues Level angehoben. In Italien versteht man es einfach, Kaffee zu zelebrieren. Das hat mich wirklich beeindruckt“, erklärt Khedira, der seine Vorliebe regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen mit seinen Followern teilt.

Im Winter 2021 verließ Khedira die Kaffeestadt Turin. „Nach meiner Rückkehr habe ich dann lange nach der für mich richtigen Bohne gesucht“, führt Khedira aus: „Bis ich auf zwei Experten aus dem Kaffeebereich getroffen bin, die mich gefragt haben: ‚Warum nicht eine eigene Bohne?‘ So hatte ich die Ehre, zusammen mit den Jungs vier Kaffeesorten zu produzieren, die mich immer wieder an meine Erfahrungen in Stuttgart, Madrid, Turin und Berlin erinnern.“

Khedira liebt Turiner Espresso

Die vier Geschmacksrichtungen von Balira greifen dabei jeweils die Charakteristik der Städte auf, in denen Khedira als Profi aktiv war. Sein Favorit? „Ich muss zugeben, geschmacklich ist die Turin-Mischung mein absolutes Highlight, weil das für mich der klassische italienische Espresso ist“, so Khedira.

Zurück zum Fußball: Derzeit ist der ehemalige Nationalspieler als Experte bei DAZN aktiv. Ex-DFB-Sportdirektor Matthias Sammer (56) würde Khedira gerne beim Deutschen Fußball-Bund sehen. Er würde die nötigen Führungsqualitäten mitbringen, um den maroden Verband wieder nach vorne zu bringen. pk