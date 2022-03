Weltmeister-Nachwuchs! Sami Khedira bekommt wohl Baby mit Ex-Bayern-Star

Von: Marius Epp

Teilen

Schöne Nachrichten für Sami Khedira: Der Weltmeister von 2014 darf sich wohl über Nachwuchs freuen. © Andreas Gora/imago

Sami Khedira wird einem Bericht zufolge zum ersten Mal Vater. Die Mutter seines Kindes ist wohl eine deutsche Nationalspielerin.

München - Weltmeister-Nachwuchs bahnt sich an! Wie die Bild berichtet, darf sich Ex-Nationalspieler Sami Khedira augenscheinlich über sein erstes Baby freuen. Doch mit wem eigentlich? Nach der Trennung mit Model Lena Gercke 2015 ließ Khedira so gut wie nichts über sein Privatleben an die Öffentlichkeit dringen.

Bereits im vergangenen Jahr häuften sich allerdings die Gerüchte, der Schwabe sei mit der deutschen Nationalspielerin Melanie Leupolz liiert. Laut dem Bericht soll sie nun auch die Mutter des gemeinsamen Kindes werden.

Sami Khedira und Melanie Leupolz bekommen wohl ein gemeinsames Kind

Leupolz wechselte 2020 vom FC Bayern zum FC Chelsea auf die Insel. Der englische Spitzenklub verkündete am Montag, dass die DFB-Spielerin schwanger sei. In den kommenden Monaten werde sie nur leicht trainieren und nicht mehr spielen. Bis heute haben sich Leupolz und Khedira noch nicht öffentlich zu ihrem privaten Verhältnis geäußert.

Melanie Leupolz

Geboren: 14. April 1994 (Alter 27 Jahre), Wangen im Allgäu

Position: Mittelfeld

Verein: FC Chelsea (seit 2020)

Länderspiele für Deutschland: 75

Auf ihrem Instagram-Profil verkündet sie lediglich: „Ich mache eine kleine Baby-Pause.“ Khedira hat seine Fußballkarriere im vergangenen Sommer beendet und lebt laut Informationen der Bild mit Leupolz in London. Sein letztes Instagram-Lebenszeichen gab er vor drei Wochen, als er den Superbowl in den USA besuchte. Ob die beiden für die angebliche Familiengründung nach Deutschland zurückkehren oder in England bleiben, steht in den Sternen.

Sami Khedira und Melanie Leupolz: Nachwuchs für Fußballer-Paar?

Das Timing von Leupolz‘ Schwangerschaft könnte womöglich gar nicht so verkehrt sein: Der FC Chelsea steckt momentan tief im Schlamassel. Die Konten des Vereins von Russland-Oligarch Roman Abramowitsch wurden eingefroren, die britische Regierung greift wegen des Ukraine-Kriegs hart durch.

Lesen Sie auch Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Der Kassenbon eines Lidl-Kunden sorgt für Verwunderung im Netz. Er wollte sich mit einem Gutschein was gönnen - und staunte nach dem Einkauf kräftig. Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet DHL-Zettel macht äußerst stutzig: Was ist das denn bitte für ein Nachbar? Das Paket eines DHL-Kunden wurde laut Zettel bei einem Nachbarn abgegeben. Doch die Notiz darauf sorgt für Lacher. DHL-Zettel macht äußerst stutzig: Was ist das denn bitte für ein Nachbar?

Vielleicht kehrt die Allgäuerin nach ihrer Mutterzeit ja wieder zum FC Bayern zurück? Sechseinhalb Jahre spielte die 27-jährige Mittelfeld-Strategin in München und absolvierte 99 Spiele für den Klub. Die bayerische Landeshauptstadt kann in puncto Lebensqualität schließlich durchaus mit London mithalten. (epp)