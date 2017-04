Khedira vergibt mit Juventus Sieg in Bergamo

Turin - Weltmeister Sami Khedira ist mit Juventus Turin auf dem Weg zum erneuten Gewinn der italienischen Meisterschaft gestolpert.

Der Tabellenführer und Titelverteidiger musste sich am 34. Spieltag bei Atalanta Bergamo mit einem 2:2 (0:1) begnügen, hat mit 84 Punkten aber weiter einen beruhigenden Vorsprung auf Verfolger AS Rom (75). Die Roma trifft am Sonntag im Derby auf den Stadtrivalen Lazio.

Nach der Atalanta-Führung durch Andrea Conti (45.) drehte Rekordmeister Juve durch ein Eigentor von Leonardo Spinazzola (50.) sowie Dani Alves (82.) zunächst die Partie. Remo Freuler (89.) traf jedoch zum späten Ausgleich für Bergamo, das als Fünfter weiter auf die erste Europapokal-Teilnahme seit 1990/1991 hoffen darf.

sid