Wagner sorgt mit „Bademäntel"-Satz für WM-Eklat – ZDF zitiert TV-Experten zum Gespräch

Von: Patrick Freiwah

TV-Experte Sandro Wagner (r.) hat sich beim WM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien verbal in die Nesseln gesetzt. © Screenshot: ZDF

Beim WM-Duell zwischen Deutschland und Spanien lässt sich TV-Experte Sandro Wagner zu einer flapsigen Bemerkung über Katar hinreißen. Rassismus-Vorwürfe sind die Folge.

Doha/München - Mit Einsatz, Wille und Kampfgeist hat das deutsche Nationalteam bei der WM 2022 in Katar im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien ein Remis (1:1) erkämpft (Pressestimmen). Am Rande des Spitzenspiels zweier früherer Weltmeister sorgt jedoch eine flapsige Äußerung von TV-Experte Sandro Wagner für Ärger, die eine neue Rassismus-Debatte entfacht.

Während der WM-Begegnung unterhielten sich ZDF-Kommentator Oliver Schmidt und Wagner über die Anzahl der DFB-Anhänger im al-Bayt-Stadion, der 35-Jährige ließ sich zu einer unbedachten Äußerung hinreißen: „Ich dachte, die ganze Kurve ist voll mit deutschen Fans, dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.“

Deutschland - Spanien: Wagner redet über „Bademäntel“ - und erntet heftige Kritik

Was Fußballexperte Wagner mit „Bademäntel“ meint, ist in Wahrheit der „Thawb“, ein traditionelles weißes Baumwoll-Gewand, das die Kataris wie Millionen andere Muslime auf der arabischen Halbinsel tragen. Es benötigte nur kurze Zeit, ehe die Empörungswelle im Internet Fahrt aufnimmt - und per Twitter strömten kritische Bemerkungen über die flapsige Bemerkung des Co-Kommentators herein.

In den Kommentaren wird ersichtlich, dass Wagner bzw. den Öffentlich-Rechtlichen Sendern die negative Berichterstattung über Katar und auch das Theater um die Mund-Geste beim Auftaktspiel der DFB-Auswahl auf die Füße fällt. Motto: Wer sich selbst Verfehlungen leistet, sollte nicht mit dem Finger auf andere zeigen.

Eine Auswahl der Reaktionen, die Wagner und dem ZDF Kulturimperialismus, Nichtachtung von Religion sowie Rassismus vorwerfen:

„Spricht ein Sandro Wagner über „katarische Bademäntel“ und meint damit die traditionell arabische Kleidung, dann zeigt sich die Verlogenheit der Debatte über Toleranz/Respekt der letzten Wochen. Mischung aus Arroganz Nichtachtung der Religion, Tradition, Kultur anderer Völker!“

Auch die deutsche Beachvolleyballerin Karla Borger äußerte sich per Twitter und zitierte den polarisierenden TV-Experten: „Dachte die Kurve wäre voll mit deutschen Fans, waren aber doch nur die Bademäntel der Katarer.“ Sandro Wagner im @sportstudio“

Eine der Reaktionen beinhaltet einen Video-Mitschnitt von Wagners Äußerung, auf die Reporter-Kollege Schmidt dann tiefer eingeht, dass es eben nicht nur Menschen mit Deutschland-Trikots auf den Rängen seien:

Sandro Wagner mit TV-Aussetzer bei WM in Katar: „Darf nicht passieren“, erklärt ZDF

Der kritisierte Sandro Wagner hat selbst zum verbalen Ausrutscher bei der WM in Katar noch nicht Stellung genommen, dafür springt das ZDF in die Bresche. Der TV-Sender erklärt ebenfalls per Twitter als Reaktion auf eine der Kritiken: „Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen“, erklärt der TV-Sender in einer Mitteilung.

Dass Wagner im Netz für Aufsehen sorgt, ist keine Seltenheit: Beim Analysieren eines Bundesligaspiels pendelte der Coach der SpVgg Unterhaching zuweilen zwischen Genie und Wahnsinn. (PF)